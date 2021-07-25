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Diyarbakır’da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

25.07.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir mahalle koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır’da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20:00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinan uygulanmasına karar verildi.

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KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Kurulun yaptığı açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi. (İHA)

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