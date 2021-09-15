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  4. Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

15.09.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Lice'de, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, yol kapatan gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Lice ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışması, bir grup tarafından engellenmeye çalışıldı. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı. Buna rağmen ekiplerin çalışmasına izin vermeyen gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

LASTİK YAKIP, POLİSE TAŞ ATTILAR

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin direk üstü pano çalışmasını engelleyip, polis müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, polis ekiplerine taş attı. Lastik yakıp, yolda barikat kurmak isteyen gruba polis, yeniden gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale ederek, dağıttı. İlçede gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekiplerine, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma çevik kuvvet ekipleri de destek verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Diyarbakır Lice
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