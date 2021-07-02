Diyarbakır'da şoförün dikkati olası bir faciayı önledi

Olay, çarşamba günü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Dicle Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Mahmut Sincar'ın kontrol amaçlı yol kenarına çektiği aracın arka kısmı, alev aldı. Sincar, otobüsün tüm kapılarını açarak, 45 yolcuyu indirdi.

Kısa sürede otobüsün büyük bölümünü saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkatiyle olası facia önlendi.

Kaynak: DHA



