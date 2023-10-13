Dizlerinin üzerine çöküp ağladı! BBC muhabiri Gazze'de yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu... Ölü ve yaralılar arasında arkadaşlarını gördüler

İsrail ve Haması arasındaki çatışmalar her geçen gün biraz daha şiddetlenirken tüm dünya gözünü bölgeye çevirdi ve yaşananları takip ediyor. Bölgede ölü sayısının arttığı yönünde haberler gelmeye devam ederken savaştan etkilenen sivillerin görüntüleri tüm dünyada konuşuluyor. Son olarak bölgede yaşananları aktarmak üzere hastaneye giden BBC ekibinin gördükleri karşısında verdiği tepkiler gündem yarattı.

MUHABİR VE KAMERAMAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazze'de yaralananların ve ölenlerin götürüldüğü Şifa Hastanesi'nde haber yapan BBC Arapça servisinin muhabiri Adnan El-Bursh, haber yaptığı esnada gözyaşlarına boğuldu. BBC'de önemli haberlere imza atan ve bölgede yaşayan El-Bursh ile kameramanı, hastanede inceleme yaptı. Gördüklerini anlatırken ise gözyaşlarını tutamadı.

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADI

Gördükleri karşısında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döken muhabir, cesetler arasında arkadaşlarını ve komşularını gördüğünü dile getirdi.

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM ŞEYLER GÖRDÜM"

Yaşadıklarının çok travmatik olduğunu belirten El-Bursh, "Cesetler her yerde. Hayatım boyunca bir daha unutamayacağım şeyler gördüm. Burada El-Şifa Hastanesi'nde cesetler her yerde. Yaralılar yardım çığlıkları atıyor, bu sesleri bir daha unutmak imkansız. Ölüler, yaralılar arasında kameraman arkadaşım Mahmud arkadaşı Malik'i gördü. Malik hayatta kalmayı başardı ama ailesi öldü." şeklinde konuştu.

"KARİYERİMİN EN ZOR GÜNÜ"

Karşılaştığı manzaranın şokunu yaşayan muhabir, "Burası bizim hastanemiz. İçeride arkadaşlarımız, komşularımız ve topluluğumuz var. Bugün kariyerimin en zor günü" dedi.