HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dizlerinin üzerine çöküp ağladı! BBC muhabiri Gazze'de yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu... Ölü ve yaralılar arasında arkadaşlarını gördüler

Dizlerinin üzerine çöküp ağladı! BBC muhabiri Gazze'de yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu... Ölü ve yaralılar arasında arkadaşlarını gördüler

13.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar her geçen gün alevlenirken Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. BBC Arapça servisinin muhabiri Adnan El-Bursh'un, Gazze'de olanları aktarmak üzere Şifa Hastanesi'nde haber yaptığı sırada gözyaşlarına boğulduğu anlar gündem oldu. Muhabir ve kameramanın gözyaşlarını tutamadığı görünürken ölü ve yaralılar arasında arkadaşlarını da gördükleri öğrenildi. Muhabir, dizlerinin üzerine çöküp "Hayatım boyunca bir daha unutamayacağım şeyler gördüm" dedi.

Dizlerinin üzerine çöküp ağladı! BBC muhabiri Gazze'de yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu... Ölü ve yaralılar arasında arkadaşlarını gördüler

İsrail ve Haması arasındaki çatışmalar her geçen gün biraz daha şiddetlenirken tüm dünya gözünü bölgeye çevirdi ve yaşananları takip ediyor. Bölgede ölü sayısının arttığı yönünde haberler gelmeye devam ederken savaştan etkilenen sivillerin görüntüleri tüm dünyada konuşuluyor. Son olarak bölgede yaşananları aktarmak üzere hastaneye giden BBC ekibinin gördükleri karşısında verdiği tepkiler gündem yarattı.

b2

MUHABİR VE KAMERAMAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gazze'de yaralananların ve ölenlerin götürüldüğü Şifa Hastanesi'nde haber yapan BBC Arapça servisinin muhabiri Adnan El-Bursh, haber yaptığı esnada gözyaşlarına boğuldu. BBC'de önemli haberlere imza atan ve bölgede yaşayan El-Bursh ile kameramanı, hastanede inceleme yaptı. Gördüklerini anlatırken ise gözyaşlarını tutamadı.

b3

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP AĞLADI

Gördükleri karşısında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döken muhabir, cesetler arasında arkadaşlarını ve komşularını gördüğünü dile getirdi.

b4

"HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM ŞEYLER GÖRDÜM"

Yaşadıklarının çok travmatik olduğunu belirten El-Bursh, "Cesetler her yerde. Hayatım boyunca bir daha unutamayacağım şeyler gördüm. Burada El-Şifa Hastanesi'nde cesetler her yerde. Yaralılar yardım çığlıkları atıyor, bu sesleri bir daha unutmak imkansız. Ölüler, yaralılar arasında kameraman arkadaşım Mahmud arkadaşı Malik'i gördü. Malik hayatta kalmayı başardı ama ailesi öldü." şeklinde konuştu.

b5

"KARİYERİMİN EN ZOR GÜNÜ"

Karşılaştığı manzaranın şokunu yaşayan muhabir, "Burası bizim hastanemiz. İçeride arkadaşlarımız, komşularımız ve topluluğumuz var. Bugün kariyerimin en zor günü" dedi.

b6

Gazze'nin üstüne binlerce attılar! İsrail'in son hamlesi böyle görüntülendi Gazze'nin üstüne binlerce attılar! İsrail'in son hamlesi böyle görüntülendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı!Cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı!
Hamas'a "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyerek tepki göstermişti! Bülent Arınç'ın ofisinin önüne bırakıldı: Notta yazanlar dikkat çektiHamas'a "Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyerek tepki göstermişti! Bülent Arınç'ın ofisinin önüne bırakıldı: Notta yazanlar dikkat çekti
Atatürk'e hakaret etmişti! Cezası belli olduAtatürk'e hakaret etmişti! Cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.