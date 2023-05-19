Doğal vitamin kaynağı kral meyvesi olarak biliniyor! Portakaldan 25 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Tropikal meyveler şekilleri ve alışılmışın dışında kalan tatlarıyla birçok kişiyi şaşırtıyor. Çin kökenli olan liçi meyvesi ülkemizde Mersinde yetişiyor. Kral meyvesi olarak da bilinen liçinin faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda kuvvet ve enerji veren C vitamini deposu liçi meyvesi portakaldan çok daha fazla C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan liçinin faydaları duyanları şaşırtıyor.

LİÇİ MEYVESİNİN FAYDALARI

Liçi içeriğinde bolca lif bulunur. Lifli meyveler de bağırsak dostudur adeta. Bağırsak problemleriyle savaşan leziz egzotik meyve; sindirim sisteminiz için sağlıklı bir meyve tercihi olmalıdır.

Antioksidan özelliği sayesinde, kalp sağlığınız için oldukça etkili olacaktır. Kandaki damar tıkanıklığını giderir ve bu ihtimali de ortadan kaldırır.

Bakır ve demir açısından güçlü bir meyvedir. Bu özelliği ile kan dolaşımını artırır. Hücrelerin yenilenmesini ve beslenmesini sağlar.

Bolca C vitamini içerir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini düzenler ve sizin daha dirençli bir vücuda sahip olmanızı sağlar. Hastalıklara yakalanma ihtimalinizi biraz daha düşürebilir.

Antioksidan ve C vitamini özelliği sayesinde cildinizi korur, nemlendirir ve yaşlanmasını önler.

İçinde bakır bulundurmasından dolayı saçları besler. Bakır; saçlar için gerekli olan bir mineraldir. Saçlarınızın daha güçlü uzamasını sağlar ve düzenli tüketimde saçınızı besler.

Kemiklerin güçlenmesinde önemli rolü vardır. Magnezyum ve demir içerikli bir meyve olduğundan kas ve kemik gelişimini destekler.

Şekerli bir meyve olan liçi, düzenli ve kontrollü tüketimde içindeki lifler sayesinde bağırsak çalıştırır. Antioksidan özelliğini de eklersek bu duruma; kilo vermenize yardımcı olacak bir besin olmaktadır.