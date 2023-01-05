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Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? Doğum yardımı ödemesi ne zaman gönderilir?

02.01.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yapan her Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi, devlet tarafından verilen doğum yardımı ödemesi için başvuru yapma hakkına sahip olur. Başvurular hem anne hem de baba tarafından gerçekleştirilebilir. Onaylanan başvuruların takibi e devlet hesabı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uygulamasından Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama menüsünden yapılabilir. Peki, doğum yardımı ödemesi ne zaman gönderilir?

Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? Doğum yardımı ödemesi ne zaman gönderilir?

Doğum sebebi ile çalışamayacak olan annelere devlet tarafından doğum yardımı başvurusu yapma hakkı verilir. Gerekli şartları sağlayan ve resmî belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara teslim eden Türk vatandaşları ya da mavi kart sahipleri başvurularının durumunu e-Devlet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden takip edebilir. Başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri PTT tarafından kendilerine yapılır. Bir yıl içinde teslim alınması gereken ödemeler anne adınadır. Ancak başvurular babalar tarafından da yapılabilir. Ödemenin yapıldığı kişiye kısa mesaj yolu ile bildirilir.

Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek?

Yapılan doğum yardımı ödemesi başvuruları e-Devlet üzerinden ya da 144 numaralı çağrı merkezi aracılığı ile takip edilebilir. e-Devlet üzerinden "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" menüsünden başvurunun hangi aşamada olduğu görülebilir. Eğer başvuru sorgulama menüsünde sorgulama yapıldığında “Doğum yardımı ödeme aşamasında” yazısı yazıyorsa bu uyarı başvurunun onaylandığı anlamına gelir. Başvuru süreci PTT aracılığı ile ödeme yapılacağı aşamaya gelmiş demektir. Yapılacak ödemenin tarihi ayrıca cep telefonuna kısa mesaj yolu ile de gönderilir. Bu uyarıların ya da mesajın ardından kurum tarafından verilen şifreler kullanılarak PTT ATM’sinden ödeme alınabilir. Doğum parası almak için gerekli şartlar şu şekildedir:

  • Doğum yardımı parası almak için başvuruda bulunacak olan kişiler başvurularını ilgili kurumlara bizzat giderek yapmalıdırlar.
  • Doğan çocuğun kaydı Kimlik Paylaşım Sistemi’ne kayıt ettirilmelidir.
  • Evlat edinme durumları bu yardımın dışındadır.
  • Anne ya da baba Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak zorundadır.
  • Çocuklarının doğum tarihleri 2015 yılından sonra olmalıdır.
  • Doğan çocuğun kimlik belgesi, annenin ikametgah belgesi ve kimlik kartı ilgili kuruma bizzat ya da posta veya kargo yolu ile iadeli taahhütlü olarak teslim edilmelidir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sitesinde bulunan başvuru formunun doldurulması ve gönderilen ya da bizzat teslim edilen evrakların arasına eklenmesi gerekir.

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