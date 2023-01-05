Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek? Doğum yardımı ödemesi ne zaman gönderilir?

Doğum sebebi ile çalışamayacak olan annelere devlet tarafından doğum yardımı başvurusu yapma hakkı verilir. Gerekli şartları sağlayan ve resmî belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlara teslim eden Türk vatandaşları ya da mavi kart sahipleri başvurularının durumunu e-Devlet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden takip edebilir. Başvurusu onaylanan kişilerin ödemeleri PTT tarafından kendilerine yapılır. Bir yıl içinde teslim alınması gereken ödemeler anne adınadır. Ancak başvurular babalar tarafından da yapılabilir. Ödemenin yapıldığı kişiye kısa mesaj yolu ile bildirilir.

Doğum yardımı ödeme aşamasında ne demek?

Yapılan doğum yardımı ödemesi başvuruları e-Devlet üzerinden ya da 144 numaralı çağrı merkezi aracılığı ile takip edilebilir. e-Devlet üzerinden "Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama" menüsünden başvurunun hangi aşamada olduğu görülebilir. Eğer başvuru sorgulama menüsünde sorgulama yapıldığında “Doğum yardımı ödeme aşamasında” yazısı yazıyorsa bu uyarı başvurunun onaylandığı anlamına gelir. Başvuru süreci PTT aracılığı ile ödeme yapılacağı aşamaya gelmiş demektir. Yapılacak ödemenin tarihi ayrıca cep telefonuna kısa mesaj yolu ile de gönderilir. Bu uyarıların ya da mesajın ardından kurum tarafından verilen şifreler kullanılarak PTT ATM’sinden ödeme alınabilir. Doğum parası almak için gerekli şartlar şu şekildedir: