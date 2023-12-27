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  4. 'Domino taşı gibi' Korkutan sözler! Japon uzman Gemlik depremini işaret ederek açıkladı 'Halen orada...'

'Domino taşı gibi' Korkutan sözler! Japon uzman Gemlik depremini işaret ederek açıkladı 'Halen orada...'

27.12.2023 15:29 | Son Güncelleme:
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Deprem bir Türkiye gerçeği ancak özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşın daha yoğun şekilde gündeminde. Uzmanların açıklamaları dikkatle takip edilirken Japon deprem uzmanından korkutan sözler geldi. Yoshinori Moriwaki, 3 hafta önce Gemlik Körfezi'nde olan 5.1'lik depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi. Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'daki 7.9'luk deprem olduğunu söyleyen Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini belirtti.

'Domino taşı gibi' Korkutan sözler! Japon uzman Gemlik depremini işaret ederek açıkladı 'Halen orada...'

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

"DOMİNO TAŞI GİBİ"

Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

AA-20231227-33286976-33286974-GEMLIK_DEPREMI_MARMARA_FAY_HATTINI_RAHATLATMADI

"GEMLİK DEPREMİ MARMARA FAY HATTINI RAHATLATMADI"

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

AA-20231227-33286976-33286975-GEMLIK_DEPREMI_MARMARA_FAY_HATTINI_RAHATLATMADI

"ÇOCUKLARA DEPREMİ OYUN GİBİ ANLATARAK EĞİTMELİYİZ"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki, "Türkiye’de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya’da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi. (AA)

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