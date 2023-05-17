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Dünyaca ünlü çocuk parkında iki aile arasında fotoğraf kavgası çıktı! Tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu...

17.05.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletindeki Disney'in Magic Kingdom tema parkında iki aile arasında başlayan kavga bir anda şiddetlendi. İki ailede aynı adan 100. yıl dönümünü gösteren levhanın önünde fotoğraf çektirmek istediği için başlayan sözlü kavga bir anda fiziksel hale geldi. Aile üyeleri çocuklarının gözü önünde kavga etmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan bir çocuk tema parkında ilginç anlar yaşandı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki aile üyeleri arasında parkın girişinde bulunan 100. yıla özel olarak hazırlanan levhanın önünde fotoğraf çektirme yarışı başladı. İkili aile fotoğraf çektirme sırası yüzünden anlaşmazlığa düştü. Sözlü bir şekilde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ANBEAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

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Bir görgü tanığı tarafından anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Aileler olayın sonrasında birbirlerinden şikayetçi olmazken hafif bir şekilde yaralananlar en yakın hastaneye sevk edildi. Olayın sonrasında aile üyeleri tema parktan dışarı çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika kavga

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