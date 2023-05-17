Dünyaca ünlü çocuk parkında iki aile arasında fotoğraf kavgası çıktı! Tekme, tokat ve yumruklar havada uçuştu...

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan bir çocuk tema parkında ilginç anlar yaşandı. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen iki aile üyeleri arasında parkın girişinde bulunan 100. yıla özel olarak hazırlanan levhanın önünde fotoğraf çektirme yarışı başladı. İkili aile fotoğraf çektirme sırası yüzünden anlaşmazlığa düştü. Sözlü bir şekilde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ANBEAN CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Bir görgü tanığı tarafından anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı. Aileler olayın sonrasında birbirlerinden şikayetçi olmazken hafif bir şekilde yaralananlar en yakın hastaneye sevk edildi. Olayın sonrasında aile üyeleri tema parktan dışarı çıkartıldı.