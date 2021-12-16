Dünyada Omicron alarmı! Bilim insanları Omicron'daki sır perdesini araladı

Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı, dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de de görülen Omicron'la ilgili olarak Sağlık Bakanlığı "COVID-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor" açıklamasını yapmıştı.

İNGİLTERE'DE OMICRON'DA İLK ÖLÜM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise ülkede Omicron kaynaklı ilk ölümü açıklamıştı.

GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Omicron'la ilgili araştırmalar devam ederken bilim insanları, varyantla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan bir araştırma Omicron'un 70 kat daha hızlı çoğaldığını, yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığını ortaya koydu.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Omicron'da boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi, kuru öksürük, aşırı yorgunluk, hafif kas ağrıları, gece terlemeleri gibi belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor.

