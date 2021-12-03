Dünyada Omicron paniği! Bir ülkede daha görüldü

Koronavirüsün Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron Avrupa’da yayılmaya devam ediyor. Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından yapılan açıklamada, İsveç’ten Finlandiya’ya gelen bir yolcuda Omciron mutasyonu tespit edildiği aktarıldı.

TEMASLILARIN DA TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Söz konusu hastayla temaslı olan kişilerin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi. Enstitü, temaslı kişilerde Omicron mutasyonu olup olmadığının henüz doğrulanmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

