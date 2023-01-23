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Dünyanın en zararlı yiyeceklerinden! Severek yiyoruz ama kansere yol açıyor

23.01.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Severek yediğimiz birçok yiyecek sağlığımız için büyük tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlar kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara neden olan yiyecekler hakkında araştırmalar yapıyor. Yapılan araştırmalarda özellikle son yıllarda sıklıkla tüketilen o yiyeceğin kanserle bağlantılı olabileceği bulundu. Yiyeceğin içerisinde bulunan masum sandığımız birçok gıda büyük risk oluşturuyor.

Dünyanın en zararlı yiyeceklerinden! Severek yiyoruz ama kansere yol açıyor

Kansere neden olan çok çeşitli etkenler bulunuyor. Riskli kanser türleri arasında yer alan mide kanserinde yediğimiz yiyecekler büyük risk faktörü olarak görülüyor. Sodyum oranı yüksek yiyecekler mide kanserine sebep olabiliyor. Yüksek miktarlarda tuz tüketen popülasyonlar, kanser yükleri açısından yakından incelendi. Yapılan araştırmanın bir kısmında belirli çorba bazlı yemekler ile daha yüksek hastalık insidansı arasındaki potansiyel bir ilişkiyi vurguladı.

ÇORBA BAZLI YEMEKLERİN RİSKLERİ İNCELENDİ

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2012'de Nutrients dergisinde yayınlanan bir Kore araştırması, farklı çorba bazlı yemekler ile mide kanseri insidansı arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Araştırmacılar, diyete yüksek düzeyde sodyum katkısı sağlayan bu yemekleri değerlendiren çok sayıda çalışmanın ve sonuçlarının tutarsız olduğuna dikkat çekti. Araştırmaları için erişte, mantı, çorba ve yahni içeren yemeklerin kanser riskini nasıl etkilediğini belirlemek için toplam 440 vaka ve 485 kontrol alındı.

ANA SUÇLU YİYECEKLERİN İÇERİSİNDEKİ YÜKSEK TUZ ORANI

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"Sonuçlarımızda, yüksek miktarda erişte ve hamur tatlısı alımı, mide kanseri insidansında önemli ölçüde artış ile ilişkiliydi" diye yazdılar. Bu yemeklerdeki ana suçlu tuzdur, ancak diğer bir önemli bileşen, basit veya işlenmiş karbonhidratlar olarak da bilinen ve temel olarak besinlerinden arındırılmış rafine karbonhidratlardır.

SIK NİŞASTA TÜKETİMİ MİDE VE ÖZOFAGUS KANSERİYLE BAĞLANTILI

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Karbonhidratları insanlarda kanser gelişimine bağlayan kanıtlar sınırlıdır, ancak epidemiyolojik çalışmalar nişasta alımını iki kanser türüyle ilişkilendirmiştir. Ulusal Tıp Kütüphanesi, "Sık nişasta tüketimi, bir vaka kontrol çalışmasında yüksek mide kanseri insidansı ve diğerinde özofagus kanseri ile ilişkilendirilmiştir" diye açıklıyor.

NİŞASTA ALIMINIZI SINIRLAYIN

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NHS şöyle açıklıyor: “ Eaatwell Guide tarafından gösterildiği gibi, patates, ekmek, pirinç, makarna ve tahıllar gibi nişastalı yiyecekler, yediğiniz yiyeceklerin üçte birinden biraz fazlasını oluşturmalıdır. Mümkün olan yerlerde, tam tahıllı çeşitleri seçin ve daha fazla lif için patatesleri kabuğuyla birlikte yiyin." Sağlıklı nişastalar lif, kalsiyum demir ve B vitaminleri içerdiklerinden iyi bir enerji kaynağı sağlarlar. Muz ve yulaf ezmesinde bulunan dirençli nişasta gibi bazı nişasta türleri, bazı durumlarda kanser gelişimine karşı bile koruma sağlayabilir.

MİDE KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

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Mide Kanseri dergisinde yayınlanan ilk araştırmalarda, araştırmacılar farklı gıda gruplarının yanı sıra "nişastalı", "sağlıklı" ve "karışık" olarak sınıflandırılan daha geniş yeme kalıplarının rolünü değerlendirmek için yola çıktılar. Farklı gıda grupları üzerinde yaptıkları analizler, pirinç, tuzlu et, haşlanmış et, beyaz ekmek, patates ve yumrular için mide kanseri riskinin arttığını gösterdi. Çalışma liderleri, "Faktör analizi tarafından oluşturulan üç diyet modelinin tümü, mide kanseri riski ile önemli ölçüde ilişkiliydi" diye yazdı.

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