Dünyaya geleli 2 gün olmuştu! Bebeğiyle ilgili kan donduran itirafından sonra hakim karşısına çıktı

Bebeğini doğurduktan 2 gün sonra fındık bahçesine gömen B. Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Bebeği için önce kayıp ihbarında bulunan B. Ç., harekete geçen ekiplerin bebeği bulamaması üzerine korkunç gerçeği itiraf eden kadın mahkemede görülen duruşma sonrası adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Olay, 6 Ekim 2022 tarihinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 Eylül 2022 tarihinde kız çocuk dünyaya getiren B. Ç. (27), bebeğin rutin kontrolleri için aile hekimliğinden arandı. B. Ç., bu esnada emniyete giderek bebek için kayıp ihbarında bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bebeği bulamayınca soruşturmayı genişletti.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ORADA BULUNDU

6 Ekim tarihinde gözaltına alınan anne B. Ç., bebeğini evlerinin karşısında bulunan fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Yapılan aramada bebeğe ait ceset bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen B. Ç., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Hakkında ’altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen B. Ç., Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Zanlı, delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.