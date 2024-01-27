Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Aylardır devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. Dünyada İsrail'in saldırılarına tepkiler sürerken Güney Afrika, 29 Aralık 2023’te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava açmıştı.

LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH NOKTALARI HEDEF ALINDI

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan Hizbullah, İsrail'e saldırılar düzenlemiş ve Tel Aviv yönetimi de bu saldırılara karşılık olarak Lübnan'da bulunan Hizbullah noktalarını vurmuştu.

"SAVAŞ" İDDİASI

Lübnan merkezli Al-Manar TV dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yapılan açıklamada "Netanyahu hükümeti birkaç saat içinde Lübnan'a savaş ilan edebilir" denildi.









