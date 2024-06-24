'Dur yapma' diye bağırsalar da... Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tutup katletti! Sonra da intihar etti

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24.06.2024 13:10
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Konya'da Arafa Yıldırım (44), marketten ekmek alıp, evine dönen eski sevgilisi Ümmü Döğer'i (42), apartman girişinde tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Döğer kurtarılamadı. Aynı silahla intihara kalkışan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Şahinağa Sokak’taki bir sitenin girişinde meydana geldi. Ev kadını Ümmü Döğer, marketten ekmek alıp evine dönerken apartman girişinde Karayolları’nda çalışan eski sevgilisi Arafa Yıldırım ile karşılaştı. Arafa Yıldırım, yanındaki tabancayla Döğer'i vurdu. Yaralanan Döğer, kaçarak apartmana girdi.

Bu sırada çevredekiler de Arafa Yıldırım'a 'Dur yapma' diye seslenerek engel olmaya çalıştı. Ancak Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'in peşinden gidip apartman içinde peş peşe ateş etti.

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ESKİ SEVGİLİSİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİKTEN SONRA TABANCAYI KENDİ BAŞINA DAYAYIP TETİĞİ ÇEKTİ

Ardından apartmandan çıkan Arafa Yıldırım, bu kez tabancanın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Sırtından, göğsünden ve başından yaralanan Ümmü Döğer, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Konya Numune Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alınan Arafa Yıldırım da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yaşadığı eve 10 ay önce taşındığı kaydedilen Ümmü Döğer'in marketten aldığı ekmek ile gözlük ve çantasının apartman girişinde yere düştüğü görüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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