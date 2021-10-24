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  4. Düşünmeden alevlerin arasına daldı! Yanan evde oğlunu ararken hayatını kaybetti

Düşünmeden alevlerin arasına daldı! Yanan evde oğlunu ararken hayatını kaybetti

24.10.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Tavas ilçesinde ailesini ziyarete giden baba, eve döndüğünde evinin yandığını gördü. Çocuğunun içeride kaldığını düşünen şahıs, hiç düşünmeden alevlerin arasına girdi. 5 yaşındaki oğlunu ararken yoğun dumandan etkilenerek zehirlenen baba, hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun ise yangın esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Düşünmeden alevlerin arasına daldı! Yanan evde oğlunu ararken hayatını kaybetti

Yangın, Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti. Aradan geçen süre zarfında evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine apar topar gelen Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış’ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

EVDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

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Hastanede hayatını kaybeden Fırlayış’ın oğlunun evde olmadığı ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev küle dönerken, Taşkın Fırlayış’ın 5 yaşındaki çocuğunun evin içinde olmadığı ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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