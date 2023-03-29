HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dut kurusu faydaları: Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar, nasıl yapılır?

Dut kurusu faydaları: Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar, nasıl yapılır?

28.03.2023 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz dut kurusu son zamanlarda popüler hale gelen bir atıştırmalık olarak karşımıza çıkıyor. Dut kurusu, dünya genelinde birçok ülkede yetişen dut meyvesinin kurutulmuş halidir. Geleneksel olarak tatlı bir atıştırmalık olarak tüketilen dut kurusu, son zamanlarda sağlıklı bir besin kaynağı olarak da dikkat çekiyor. Özellikle beyaz dut kurusu, sağlık açısından birçok fayda sağlaması nedeniyle popüler hale gelmiştir.

Dut kurusu faydaları: Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar, nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Beyaz dut kurusu faydaları nedir?
  • Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar?
  • Beyaz dut kurusu nasıl yapılır?

Beyaz dut kurusu, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı savunmasını artırır. Dut kurusu lif açısından zengin bir besindir ve bu sayede sindirim sistemi sağlığına da katkı sağlar. Beyaz dut kurusu ayrıca düşük kalorili bir besin olmasına rağmen tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kalp sağlığı için de faydalıdır. Potasyum açısından zengin bir besin olan beyaz dut kurusu, kan basıncını düzenleyebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Aynı zamanda, kemik sağlığı için de önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengindir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Beyaz dut kurusu faydaları nedir?

Beyaz dut kurusu son zamanlarda popüler hâle gelmiş bir gıdadır. Dut kurusu, kurutulmuş dut meyvesinden yapılır ve geleneksel olarak tatlı bir atıştırmalık olarak tüketilir. Ancak beyaz dut kurusu birçok faydası olan bir besin kaynağıdır. Beyaz dut kurusu, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemi sağlığını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp sağlığını korur ve kemik sağlığını geliştirir. Beyaz dut kurusu yapmak oldukça kolaydır ve evde yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Dut meyvelerini yıkayarak kurutarak veya şekerle kaynatarak beyaz dut kurusu yapabilirsiniz. Beyaz dut kurusu faydaları:

Bağışıklık Sistemi: Beyaz dut kurusu bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu nedenle, düzenli olarak tüketildiğinde, vücudun hastalıklara karşı savunmasını artırır.
Sindirim Sistemi: Beyaz dut kurusu lif açısından zengin bir besindir ve sindirim sistemini destekler. Lif içeriği sayesinde kolon kanseri riskini azaltabilir ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önleyebilir.
Kilo Kontrolü: Beyaz dut kurusu, düşük kalorili bir besin olmasına rağmen tokluk hissi verir. Bu sayede kilo verme hedefi olanlar için ideal bir atıştırmalıktır.
Kalp Sağlığı: Beyaz dut kurusu kalp sağlığı açısından faydalı olan potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düzenleyebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.
Kemik Sağlığı: Beyaz dut kurusu kemik sağlığı açısından önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor açısından zengindir. Bu mineraller, kemik yoğunluğunu artırabilir ve osteoporoz riskini azaltabilir.

Beyaz dut kurusu sağlıklı ve besleyici bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp sağlığını korur ve kemik sağlığını geliştirir. Beyaz dut kurusu yapmak kolaydır ve evde yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.

İlginizi Çekebilir

Hayıt tohumu faydaları nelerdir?

Hayıt tohumu faydaları nelerdir?

Menengiç tohumunun faydaları nelerdir?

Menengiç tohumunun faydaları nelerdir?

Menengiç faydaları nelerdir?

Menengiç faydaları nelerdir?

 Argan yağı saçta nasıl kullanılır?

Argan yağı saçta nasıl kullanılır?

 Her gün filtre kahve içmek zayıflatır mı?

Her gün filtre kahve içmek zayıflatır mı?

Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar?

Beyaz dut kurusu kürü, beyaz dut kurusunun sağlık faydalarından yararlanmak için yapılan bir çeşit doğal tedavidir. Bu kür, beyaz dut kurusu ve su gibi basit malzemelerden oluşur. Beyaz dut kurusu kürü, sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Beyaz dut kurusu kürü, bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim sistemini desteklemek, kan şekerini düzenlemek, kemik sağlığını korumak, kalp sağlığını iyileştirmek ve daha birçok fayda sağlamak için kullanılabilir. Kürün yapımı oldukça basittir ve evde kolayca hazırlanabilir.

Beyaz dut kurusu kürünü hazırlamak için yarım litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar beyaz dur kurusu atın. Ocağın altını kısın ve kaynamaya bırakın. 6. dakikada ocaktan alın ve ılıması için bekleyin. Ilıdıktan sonra süzün. Süzdüğünüz suyun yarısını sabah aç karnına diğer yarısını da akşam aç karnına için.

Beyaz dut kurusu kürü, her gün düzenli olarak tüketildiğinde sağlık faydaları sağlar. Ancak, herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerin öncelikle doktorlarına danışmaları önerilir. Ayrıca, kürü hazırlarken ve tüketirken hijyen kurallarına dikkat etmek de önemlidir. Beyaz dut kurusu kürü, doğal bir tedavi yöntemi olduğu için herhangi bir yan etkisi bulunmaz. Ancak, herhangi bir alerjiniz varsa veya herhangi bir rahatsızlığınız varsa, kürü tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Beyaz dut kurusu kürü, doğal bir tedavi yöntemi olarak sağlık faydaları sağlar. Ancak, herhangi bir rahatsızlığı olan kişilerin öncelikle doktorlarına danışmaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri önerilir.

Beyaz dut kurusu nasıl yapılır?

Beyaz dut kurusu bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemi sağlığını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur, kalp sağlığını korur ve kemik sağlığını geliştirir. Beyaz dut kurusu yapmak oldukça kolaydır ve evde yapabileceğiniz sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Dut meyvelerini yıkayarak kurutarak veya şekerle kaynatarak beyaz dut kurusu yapabilirsiniz. Evde beyaz dut kurusu yapmanın avantajı, ticari ürünlerde bulunan koruyucu maddeler ve şeker miktarını kontrol edebilmenizdir. Beyaz dut kurusu yapmak oldukça kolaydır. Beyaz dut kurusu tarifi şu şekildedir:

  • Kurutmak istediğiniz dutları satın alabilir ya da sabah erken saatlerde toplayabilirsiniz. Kuru havada toplanan dutlar daha lezzetli olur.
  • Beyaz dut kurusu normalde yıkanmamış olarak kurutulur ancak dutun temizliğinden emin değilseniz yıkamanız önerilir.
  • Kurutacağınız dutları soğuk akan suyun altında hızlıca yıkayın.
  • Yıkadığınız dutları kalın bir kâğıt havlu üzerine serin ve kuruyana kadar oda sıcaklığında bırakın.
  • Olgunlaşmamış, çürümüş olan dutları ayıklayın.
  • Beyaz dutu kurutmak için açık hava, gölge, güneş, kapalı alan gibi mekânları tercih edebilirsiniz. Ancak serin ve gölgede kurutacaksanız dutların arasına biraz mesafe koyun.
  • Direkt olarak güneş altında kurutursanız dutun içindeki vitaminler kaybolabilir.
  • Beyaz dut kurusunu çok iyi hava alan bir yerde ve sürekli güneş almayan bir yerde kurutmak daha mantıklı olacaktır. Kapalı bir alanda kurutursanız yağmur ve çiğden de dutları korursunuz.
  • Dutları fırında kurutabilirsiniz. Fırında kurutacaksanız dutları bir fırın tepsisine serin ve 50-65 derecede ısıtılmış bir fırında 4-5 saat pişirin.
  • Eğer balkonda ya da açık alanda kurutacaksanız dutları toz almayacak bir yere yerleştirin. Bir kaç gün kontrollü bir şekilde kurutun.

İlginizi Çekebilir

Selenyum içeren besinler nelerdir?

Selenyum içeren besinler nelerdir?

 Keçiboynuzu özü ne işe yarar?

Keçiboynuzu özü ne işe yarar?

 Yulaf ezmesi faydaları nelerdir?

Yulaf ezmesi faydaları nelerdir?

 Gül yağı faydaları nelerdir?

Gül yağı faydaları nelerdir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karnındaki kist nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyorKarnındaki kist nedeniyle 10 çocuğa hamile gibi görünüyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'dan istifa kararıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'dan istifa kararı
Kural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladıKural değişti, bu seçim farklı olacak! "O ittifakın dezavantajı" diyerek açıkladı
Anahtar Kelimeler:
dut kurusu nasıl yapılır beyaz dut kurusu nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.