Duvarsız odasında tek başına yaşamaya çalışıyor! 'Azıcık ısınayım istiyorum' Kapkaça uğradığını gözyaşlarıyla anlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan evinin büyük kısmı yıkılan 65 yaşındaki Fatma Var, duvarsız odasında yaşamaya devam ediyor. Depremden sonra da kapkaça uğradığını söyleyen Fatma teyze, ağlayarak hırsızlık yapılmamasını ve insanların mağdur edilmemesini istedi.

"BİR HAFTA ÖNCE KAPKAÇA UĞRADIM"

Geceleri çok üşüdüğünü ve ısınmak için evine elektrik istediğini söyleyen Fatma Var, “Deprem günü gece saat 03.00’de oturuyordum sobanın yanında. Saat 5’e geliyordu ben yatağa nasıl girdiysem şöyle bir sallanınca duvar gitti. Ben bir Allah dedim ama beni Allah kurtardı. O ortamda beni Allah kurtardı. Ben burada tek yaşıyorum. Eşim öleli bir yıl oldu. Burada tek başıma yaşıyordum ama bir hafta öncesinde de kapkaça uğradım. Allah rızası için hırsızlık yapanlar yapmasınlar. Garibanları düşünsün. Burada kötü insanların yanında iyiler de yanıyor. Hırsızlık yapanlar yapmasın, mağdur etmesinler kimseyi. Bizi yaktı başkasını yakmasın." ifadelerini kullandı.

"AZICIK ISINAYIM İSTİYORUM"

Fatma Var, "Ben burada geceleri donuyorum ama korkunun da ecele faydası olmuyor. Şimdi azıcık ısınır gibi oldum ama kalksam elektrik yok. Isınamıyorum, yatsam da burada donuyorum. Bir tek elektrik gönderseler de azıcık ısınayım istiyorum” dedi. (İHA)