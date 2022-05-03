Duygu Özaslan'ın Coachella Müzik Festivali'nde giydiği çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı alternatif öneriler

Dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi kabul eden Coachella Müzik Festivali, bu sene de birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. Türkiye'den de katılımcıların yer aldığı festivalde, güzel fenomen Duygu Özaslan da vardı. Tarzı ve güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Duygu'nun son gün için tercih ettiği takım takipçilerinin beğenisini topladı. Siz de kombini beğenen o takipçilerdenseniz ilginizi çekecek pek çok alternatif bulunuyor. Duygu Özaslan'ın tercih ettiği görünüme benzer parçalarla tanışmaya ve eğlencenin tadını çıkarmaya hazır mısınız?

1. Holly Lolly Beyaz Takım'la sade ve iddialı bir görünüm yakalamak mümkün

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Sade parçaların yarattığı minimal görünümlerden hoşlanıyorsanız Holly Lolly Beyaz Takım tam size göre! Esnek kumaş yapısına sahip olan takım, rahat kullanımıyla işinizi çok kolaylaştıracak. Straplez büstiyer göğüslerinizi konforlu bir şekilde sararak vücuda oturuyor. Yüksek bel mini etek belinizi kavrayarak vücudunuzu daha ince gösteriyor. Katlı etek kalçalarınızı daha hacimli gösterirken crop büstiyer ile muhteşem bir denge yakalıyor. Etekte fistolu kumaş detaylarına yer verildiği için daha bohem bir hava yakalayarak stilinizi ön plana çıkarmanız ve festivallere damganızı vurmanız mümkün.

2. TRENDYOLMİLLA Turuncu Çiçek Desenli Takım baharın ışıltısını yansıtıyor

Yazın sıcak enerjisini stiliyle açığa çıkarmak isteyenlerdenseniz TRENDYOLMİLLA Turuncu Çiçek Desenli Takım'a mutlaka göz atmalısınız. %100 viskon kumaştan üretilen takım terlemeden, korkusuzca hareket etmenizi sağlıyor. Turuncu ve pembenin muhteşem uyum yakaladığı görünümde iri çiçek desenleri yer alıyor. Hareketli kol detaylarına sahip olan bluzun uzun şeritleri, farklı bağlama stillerini denemek için kullanılabiliyor. Lastikli eteğin bel kısmı vücudunuza oturarak muhteşem bir görünüm sunuyor, ayrıca üç katlı etek kesimi eğlenceli bir hava katarak stilinizi tamamlıyor.

3. TRENDYOLMİLLA Fuşya Balon Kollu Takım hareketli desenlerle dinamik bir hava katıyor

İlgi çekici bir diğer parça ise TRENDYOLMİLLA Fuşya Balon Kollu Takım. %100 pamuklu takım, şık deseni ve göz alıcı renkleriyle muhteşem bir uyum oluşturuyor. Festivalde daha rahat hareket etmek isteyenlerin tercih edebileceği takımda yüksek belli şort yer alıyor. Şort, fermuar ve düğme detayları sayesinde havalı bir stil yaratarak günlük kullanıma uygun bir hâl alıyor. Rahat kesimi ve mini boyuyla sıcak havaların vazgeçilmezi oluyor. Crop bluz ise cesur tasarımıyla şortu dengeleyerek çok şık bir stil yaratıyor. Bluzun balon kolları tüm havayı değiştirirken ortada bulunan toka detayı tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak.

4. TRENDYOLMİLLA Bej Cep Detaylı Takım kendinizi âdeta safariye gidiyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak

Sade renkleri hareketli detaylarla buluşturan TRENDYOLMİLLA Bej Cep Detaylı Takım, sezonun en trend tonlarından birine yer veriyor. İki parçadan oluşan takım, büyük cep detaylarıyla sıra dışı bir stil oluşturuyor. Geniş üst beden kalıbıyla havalı bir stil yaratan bluz, benzersiz bir görünüm yakalıyor. Pamuklu kumaşıyla rahat bir hissiyat veren takımın şortu ise belinizi nazikçe sararak daha şık görünmenizi sağlıyor. İster festivallerde ister şehir gezilerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz takımın ceplerinde düğme detayları da yer alıyor.

5. Eyyo Özel Tasarım Pembe Takım romantik bir stil yaratmak isteyenlerin kurtarıcısı

Muazzam bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak diğer ürün ise Eyyo Özel Tasarım Pembe Takım. Şifon kumaştan üretilen takımın bel ve kollarında büzgü detayları yer alıyor. Bluzun uzun balon kolları iddialı bir hava yaratıyor. Özellikle bluzun kol bölümünde kullanılan lastikler romantik bir stil yaratarak tarzınızı ön plana çıkarmayı vadediyor. Bluzu, önündeki fiyonk detayı benzersiz bir dokunuşla tamamlıyor. Etek, katlı kesimi ve mini boyuyla bütün dikkatleri üzerinize doğru çekiyor ve belinizi kavrayarak kıvrımlarınızı vurguluyor.

6. FK PYNAPPEL Crop Ceketli Takım renklerin enerjisini sade detaylarla buluşturuyor

Tercihini sadelikten yana kullanmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir ürün olan FK PYNAPPEL Crop Ceketli Takım, şeker pembesi rengiyle eğlenceli bir stil yaratıyor. %100 pamuklu kumaştan üretilen takım, yaz aylarında gerçekleşecek eğlenceli etkinliklerin kurtarıcısı olacak gibi görünüyor. Bel hizasında biten boyuyla son yılların en popüler parçalarından olan kısa kollu ceketi, geniş kesimli ve sade görünümlü bir şort tamamlıyor. Yüksek belli şort, bacak boyunuzu daha uzun gösteriyor. Siz de bu ceketli ve şortlu takım sayesinde festivallerde çok şık görünebilirsiniz.

7. FASHION COCTAIL Mini Çiçek Desenli Takım iddialı detaylar arayanların ilk tercihi olacak

Cesur ve iddialı detaylar arayanları mutlu etmeyi hedefleyen FASHION COCTAIL Mini Çiçek Desenli Takım, dikkat çekici özellikleriyle göz kamaştırıyor. Şifon kumaştan üretilen üründe pek çok eşsiz detay bulunuyor. Göğüs altında penceresi bulunan kısa bluzun arkası ipler ile süsleniyor. Bu ip detayları kullanarak bluzu dilediğiniz gibi bağlayabilmeniz mümkün oluyor. Kolların bilek bölümlerinde bulunan lastikler bluza sıra dışı bir tarz katıyor. Üst parçayı tamamlayan mini eteğin önünde de ip detayları yer alıyor. İpleri kullanarak etek boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabilir, daha iddialı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Eteğin arkasındaki fermuar sayesinde kıyafeti rahatça giyip çıkarabilirsiniz.

8. Whenever Company Zebra Desenli Elbise hareketli detaylarıyla eğlenceli bir stil yaratıyor

Dinamik stiliyle beğeni kazanan Whenever Company Zebra Desenli Elbise'yle eğlenceyi kıyafetlerinize de taşıyabilirsiniz. Mini boyu, desenli kumaşı ve hareketli detaylarıyla tüm ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayacak parça, vücudu saran kalıbıyla cesur bir duruş yaratıyor. Dirsek hizasında biten geniş kolları ve dekolte detaylarıyla muhteşem bir uyum yakalayarak üst bedeninizi vurgulamayı hedefliyor. Bele oturarak devam eden eteğin uç kısımlarında hareketli volan detayları yer alıyor. Kırmızı ve pembenin muhteşem uyum yakaladığı elbise sayesinde mükemmel bir görünüme sahip olabilirsiniz.

9. Whenever Company Boyundan Bağlı Mini Elbise renkleriyle göz kamaştırıyor

Muhteşem renk geçişleriyle büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Whenever Company Boyundan Bağlı Elbise, şık duruşuyla iddialı bir görünüm yaratıyor. Orta kalınlıktaki kumaşı sayesinde iç göstermeyen ürün, vücudunuza tamamen oturarak göz alıcı fiziğinizi ön plana çıkarıyor. Yüksek halter yakası ve boyundan bağlamalı ip askılarıyla hoş bir etki yaratan parça, omuz dekoltesi sayesinde göz alıcı görünmenizi sağlıyor. Eşsiz renk kombinasyonu sayesinde tüm aksesuarlarınızla uyum sağlayabilecek elbise, eğlence dolu etkinliklerin vazgeçilmezi olacak. Rengârenk bileklikleriniz, elbiseyi kusursuz bir dokunuşla tamamlayacak!

10. Holly Lolly Büzgülü Elbise cesur tasarımıyla "Ben buradayım!" diyor

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Eğer henüz tarzınızı yansıtacak parçayı bulamadıysanız Holly Lolly Büzgülü Elbise'ye göz atmadan geçmeyin deriz. Jarse kumaştan üretilen elbise, muhteşem rengi ve iddialı detaylarıyla göz dolduruyor. Üst bedende yer alan dekolteler cesur detaylar oluşturarak büzgülü elbiseye hareket katıyor. Bluzun tutkulu tasarımını devam ettiren etek, mini boyuyla iddialı görünmenizi sağlıyor. Elbisenin sırt bölümünde yer alan kalın şeritler şık bir detay yakalayarak tüm dikkatleri üzerinize çekmenize olanak tanıyor. Bu iddialı parçayla gören herkesi kendinize hayran bırakacaksınız, bizden söylemesi!