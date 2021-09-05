Düzce'de fındık işçisi cinnet getirdi! 2 ölü, 4 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık toplamak için Diyarbakır’dan Bakacak köyüne gelen aile fertleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada cinnet getiren M.K. (24), yanındaki silahla ailesinin üzerine ateş etmeye başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Fehime Tüfenk (19) ve Süleyman Kara (67) olay yerinde hayatını kaybederken, Mihriman Kara (17), Mehmet Mevlüt Kara (32) ve Emine Tüfenk (19) yaralandı.

SİLAHI BAŞINA DAYAYIP ATEŞLEDİ

Olayın ardından M.K., silahı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan M.K. ile diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

