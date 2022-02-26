E-Ticaret sitelerinde en fazla favorilere eklenen ev gereçleri

Hayatı kolaylaştıran ev gereçleri; sosyal medyada yaygınlaşan videolar ve fenomenlerin tavsiyeleri üzerine daha çok satılmaya başlandı. Ev dekorasyonu ve düzenine olan ilginin günden güne artmasıyla çekmece ve dolap içi düzenleyiciler, takı kutuları, temizlikte kullanılan pratik ürünler ve mutfak işlerinde yardımcı olan eşyaları büyük rağbet görmeye başladı. Bu ürünler çekmece ve dolapların her zaman düzenli kalmasını sağlarken yaşam alanlarındaki dağınıkları da ortadan kaldırmak için son derece işlevsel. Mutfakta ve temizlikte kullanılan pratik eşyalar da hem zamandan tasarruf edilmesini hem harcanacak eforun minimum düzeye inmesini sağlıyor. E-ticaret sitelerinde en çok favorilere eklenen birbirinden güzel ev gereçlerinin bazılarını incelemeye ne dersiniz?

1. Çekmeceleri düzene sokacak Ilauke Düzenleme Kutuları

3 farklı boyutta 8 adet düzenleme kutusundan oluşan set, çekmecelerde düzeni sağlamak için doğru tercih! 2 büyük, 2 orta boy ve 4 küçük kutudan oluşan düzen seti; kıyafetlerinizi, çoraplarınızı, iç çamaşırlarınızı, çoraplarınızı ve kravatlarınızı düzenli şekilde muhafaza etmek için kullanabilirsiniz. Dolap ya da çekmecelerdeki karmaşıklığı önleyecek düzenleyiciler sayesinde küçücük alana ne kadar çok eşya sığdırabildiğinize inanamayacaksınız. Karton malzemenin üzerine Oxford kumaş kaplanmasıyla üretilen düzenleme kutuları, oldukça şık bir tasarıma da sahip. Katlanabilir yapısı ile kullanmadığınız zaman katlayarak saklayabileceğiniz ürünler, hayatınızı kolaylaştıracak.

2. Yatak odanıza şıklık katacak The Best Shopping Konfeksiyon Elbise Askılığı

1. sınıf ladin ağacının tamamen el işçiliği ile işlenmesi ile üretilen askılık, zarif görüntüsüyle odanıza çok yakışacak. Elbise askılığı sayesinde giysileriniz için fazladan depolama alanına sahip olacaksınız. E-ticaret sitelerinden en çok favorilere eklenen ürünler arasında olan elbise askılığı, 2 raf ve 1 askılıktan oluşuyor. Üst kısmına elbiselerinizi asarken alt kısmında ayakkabılarınızı veya diğer eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. 220 cm yükseklikte ve 160 cm genişlikteki ürün, fazla yer kaplamamasına karşın çok fazla eşyayı organize etmek için iyi bir seçim. Hem eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz hem oda dizaynına katkıda bulunabileceğiniz zarif tasarımlı bir askılık arıyorsanız bu ürün tam sizlik!

3. Hamur işi yapımında yardımcınız olacak Vip Ahmet Hamur Dağıtıcı

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Kalitesiyle adından söz ettiren Vip Ahmet ürünleri, mutfak işlerini daha da keyifli hale getiriyor. Krep veya kek hamuru gibi harçları eşit şekilde dağıtmanızı sağlayan hamur dağıtıcı, açma kapama düğmesi sayesinde etrafı batırmadan hamuru kalıplara paylaştırmaya yardım ediyor. Krep ve pancake hamurlarını düzgün şekilde tavaya sıkmanızı da sağlayan hamur dağıtıcı, karışımın etrafa sıçramasını da önlüyor. Böylece temizlik konusunda da fayda sağlıyor. Ürünün üst kapağını açarak hamur harcını ilave ettikten sonra kapağını kapatın ve açma kapama mandalını kullanarak hamurun tavaya ya da kalıba akmasına izin verin. İşte bu kadar basit!

4. Tüm takılarınızı bir arada tutan ProCase 2 Katlı Takı Kutusu

E-ticaret sitelerinde en çok favorilere eklenen ürünlerden bir diğeri ise takı kutuları ve düzenleyicileri. Takılarınızı birbirine karışmadan düzenli halde muhafaza etmenizi sağlayan takı kutuları, hem şık görünüyor hem takıların kaybolmasını önlüyor. Farklı bölmeleri bulunan takı kutusunda; kolyeleri asmak için kancalar, bilezikleri ve bileklikleri muhafaza edebileceğiniz bölmeler, küpeleri saklayabileceğiniz mini standları mevcut. MDF malzemeden üretilen kutu; üzerine kaplanan PU deri ile yumuşacık doku hissi sağlıyor ve dışarıdan bakıldığında oldukça güzel görünüyor.

5. Süzme işlemlerinizde yardımcınız olacak PD-HOME 360 Derece Dönebilir Süzgeç

İki parçadan oluşan süzgeç; tas ve süzgeç olarak ayrı ayrı kullanılabilir, rahatlıkla temizlenebilir. Makarna, pirinç, meyve ve sebze yıkama ve süzme işlemlerinde kullanılan ürün, 360 derece döner yapısı ile işinizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Süzdüğünüz sıvıyı başka bir kapta ayırmak istediğiniz işlemlerde çok işinize yarayan ürün, et ya da tavuk suyu elde etmek için ideal. Kaliteli plastik madde kullanılarak üretilen süzgeç, BPA içermez ve sağlığınıza asla zarar verecek kimyasallar barındırmıyor. Kalın ve kaliteli plastik malzemeden üretilen süzgeci gönül rahatlığı ile bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

6. Kirlileri rahatça ayırabileceğiniz Superjare Çift Taraflı Çamaşır Sepeti

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Çift bölmeli olarak tasarlanan kirli sepeti, farklı renklerdeki kirli çamaşırları kolaylıkla sınıflandırmanızı sağlıyor. İç kısmına takılan çamaşır filesi, takıp çıkarılabilir özelliği sayesinde sepetteki çamaşırları çamaşır odasına kolaylıkla taşımanıza yardımcı oluyor. MDF levhadan yapılan çamaşır sepeti, uzun süre kullanım için oldukça uygun. Keten kumaş kaplaması ile şık görünüyor ve evinizin dekorasyonuna da katkıda bulunuyor. Çıkarılabilir ve katlanabilir üst kapağının ön tarafı mıknatıs sistemiyle kolayca açıp kapama imkanı sunuyor. Sağlam ve şık olan çamaşır sepetini yatak odası, koridor ya da banyolarda bir aksesuar gibi kullanabilirsiniz.

7. Doğrama işlemlerinizi kolaylaştıracak Genius Nicer Dicer Plus Sebze Dilimleyici

E-ticaret sitelerinin en çok aranan ve en çok favorilere eklenen bir diğer ürünü de sebze dilimleyici aletler. G-NOX kalitesinde son derece keskin bıçaklardan üretilen sebze dilimleyici, tüm sebzeleri saniyeler içinde eşit ve nizami boyutlarda doğrama imkanı veriyor. Sebze dilimleyici sayesinde her zaman eşit boyutta ve düzgün görünen sebzeler doğramanın tadını çıkarın. Bu ürün, işinizi kolaylaştırırken mutfak işlerinden büyük keyif almanızı sağlayacak. Set olarak gönderilen sebze dilimleyicide birçok farklı doğrama aparatı, rendeleme aparatları ve soyma aparatları bulunuyor.

8. Kahveleri bol köpüklü içmenizi sağlayan Helen's Home Pilli Köpürtücü

Piller yardımıyla çalışan minik mixer; kahve, cappuccino, bebek maması, süt veya krema gibi çırpma işlemi gerektiren her ürün için hayat kurtarıcı! Mini boyutu sayesinde rahatlıkla taşıyıp her yerde kullanabileceğiniz ürün sayesinde seyahatlerde bile bol köpüklü kahvenizin tadını çıkaracaksınız. Yumurta çırpmak, puding veya krem şanti yapmak için kullanabileceğiniz mini çırpıcı; pilli olduğundan çalıştırırken elektriğe de ihtiyacınız olmayacak. Yolculuklarda, pikniklerde ve tatil gezilerinde yanınızdan ayırmayacağınız bu ürün, lezzetli içecek ve yiyeceklere ulaşmanızı sağlayacak.

9. Temizlik işini kolaylaştıracak O-Cedar EasyWring Mikrofiber Paspas

Derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan mikrofiber paspas sayesinde yer silme işleminiz dakikalar sürecek. Yüksek kaliteli ayak pedallı sıkma sistemi sayesinde yorulmadan paspasın suyunu sıkabilir ve hiç iz kalmadan yerleri kolayca silebilirsiniz. Sıkma işlemi sırasında etrafın ıslanmasını önleyen sıçrama koruması bulunan ürünün kullanımı ise oldukça kolay. Kovayı doldurun, bezi suya daldırın, mekanizmasıyla bezi sıkın ve temizliğe başlayın. Sette 3 adet mikrofiber paspas, 1 adet pedallı sıkma kovası ve 1 adet paspas sapı bulunuyor. E-ticaret sitesinde en çok favorilere eklenen ürünler arasında bulunan temizlik kovasını siz de mutlaka inceleyin.

10. Son günlerin popüler ürünleri arasında: Decorita Cam Ocak Arkası Koruyucu

Üç farklı ölçü seçeneği bulunan ürünü ocağınıza uygun boyutlarda tercih edebilirsiniz. Temperli cam malzemesi sayesinde ısıya ve neme karşı dirençli olan ürün, kırılmalara karşı da oldukça dayanıklı. Üzerinde yazan mutfak kuralları mutfağınıza eğlenceli ve dekoratif bir hava katacak. Sosyal medya fenomenleri tarafından en çok tavsiye edilen ürünlerden olan ocak arkası koruyucular, e-ticaret sitelerinde en çok aranan ve favorilere eklenen ürünler arasında. Tebeşir tahta görünümünde tasarlanan ürün, şıklığı ile de dikkat çekiyor. Canlı renkleri ve kaliteli görüntüsüyle son derece estetik görünen ürün nemli bez yardımıyla rahatlıkla temizlenebiliyor.