Ebeveynler dikkat! Bunu yapmak bebeklerin ölme riskini arttırıyor

Birçok bebek yanında anne veya babası olmadan uyuyamıyor. Bu durum alışkanlık haline gelince her iki taraf için de olumsuz durumlar oluşuyor. Ebeveynler bebeklerini ağlamaması ve onları her an izleyebilmek için yanlarına yatırsalar da uzmanlar bu durumun ciddi sonuçlara neden olduğunu belirterek ebeveynleri uyarıyor. Doktorlar birlikte uyumanın bebekleri boğulma riskine soktuğunu belirtiyor.

HER YIL 3.500 BEBEK UYKU İLE İLGİLİ ÖLÜMLER NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR

AAP'nin yeni ebeveyn uyarısına göre, her yıl yaklaşık 3.500 bebek, SIDS olarak bilinen ani bebek ölümü sendromu da dahil olmak üzere uykuyla ilgili ölümlerden ölmektedir. Uzmanlar bebeklerin eğimsiz, sağlam ve düz bir yüzeyde uyuması gerektiğini vurguluyor. AAP, "AAP, birçok ebeveynin emzirmeyi kolaylaştırmak, kültürel tercihler ve bunun bebekleri için daha iyi ve daha güvenli olduğu inancı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle rutin olarak yatak paylaşmayı seçtiğini anlıyor ve saygı duyuyor" dedi. "Ancak, kanıtlara dayanarak, AAP hiçbir koşulda yatak paylaşımını öneremez."

BEBEKLER SIRT ÜSTÜ YATMALIDIR

Dr. Rachel Moon yaptığı açıklamada, “Bebekleri uyku sırasında neyin güvende tuttuğunu öğrenmek için büyük adımlar attık, ancak daha yapılması gereken çok iş var” dedi. “Bir bebeğin ölümü trajik, yürek parçalayıcı ve çoğu zaman önlenebilir. Bir şey öğrendiysek, o kadar basit ki en iyisi: Bebekler her zaman bir beşikte, yumuşak oyuncaklar, yastıklar, battaniyeler veya başka yatak takımları olmadan sırt üstü yatmalıdır.”