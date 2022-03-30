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Edirne'deki aile katliamında korkunç detaylar! Yüzü defalarca kesildi... Dikkat çeken '1 milyon liralık altın yaptırdım' detayı

30.03.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Edirne'de meydana gelen korkunç cinayette aynı aileden 4 kişi vahşice öldürülmüştü. Korkunç olayla ilgili detaylar gelmeye devam ederken ölen kişilerin ön otopsi raporları tamamlandı. Ölen 4 kişiden Anıl Güler'in yüzünün defalarca kesildiği diğer kişilerinde başından vurulduğu öğrenildi. Katledilen gencin olaydan önce köy kahvesinde '1 milyon liralık altın yaptırdım' diye konuştuğu iddia ediliyor.

Edirne'deki aile katliamında korkunç detaylar! Yüzü defalarca kesildi... Dikkat çeken '1 milyon liralık altın yaptırdım' detayı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyünde yaşayan Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26) dün evlerinde öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından vahşice katledilen kişilerin cenazeleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

YÜZÜ DEFALARCA KESİLMİŞ

Güner ailesinin ön otopsi raporu tamamlanırken yapılan iddialara göre, ailenin çocuğu Anıl Güner'in yüzünün defalarca kesici aletle kesildiği, diğer aile bireylerinin de silahla başından vurulduğu öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişi defnedilmek üzere cenaze araçlarıyla köylerine gönderildi.

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'1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM' DEMİŞ

Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı. Anıl Güner'in çevresine, "1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım" dediği belirtildi. Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.

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Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulunduEdirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Edirne
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