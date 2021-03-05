Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, ‘çok yüksek riskli’ olarak gösterilen 'kırmızı' kategoride yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi. Sosyal mesafenin korunması için kentin en kalabalık yerlerinden olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu! Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi "PANDEMİNİN GEÇEN YIL BAŞLADIĞI GÜNLERDEYİZ" Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda pandeminin geçen yıl ülkemizde başladığı ay ve günlerdeyiz. Pandemi geçen yıl Edirne'de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne, aylar boyunca Türkiye'de en az vaka çıkan il olmuştu. Belli aylarda da nüfusa göre en az vaka çıkan illerden bir tanesi ilimiz. Şu anda da 100 bin nüfusa düşen toplam vaka sayısına baktığımızda Edirne hali hazırda da Türkiye'de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden biri olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor. Toplam vaka sayısının az olduğu bir il olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da toplum bağışıklığının nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma getirmektedir" dedi.

"VARYANT VİRÜSLE MACADELE EDİYORUZ" Vali Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda varyant virüsle mücadele ediyoruz. Yoğun şekilde mücadele ettiğimiz yeni varyant virüsün de yayılma hızı çok daha yüksek bir seviyede maalesef. Bu da devam ettiği içindir ki bizim yapmamız gereken şey bu çift etkiden dolayı, hem az vaka çıkan bir il olması hem de toplum bağışıklığının az olmasından dolayı ve aynı zamanda da varyant virüsle mücadele ediyor olmamızdan dolayı bütün çabamızı ve gayretimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Nasıl ki geçen yıl bu zamanlarda ilkbahar dönemi boyunca yoğun bir gayretle Türkiye'nin en az vakası olan il olmayı başarabildiysek, bu yıl da dezavantajlarımıza rağmen çabamız ve gayretimizi daha da artırmak suretiyle yine aynı konumlara gelmemiz mümkündür. Bunun için de gerek pandemi kurullarımız gerekse bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruşlarımız, odalarımız, borsalarımız, siyasi partilerimizin, herkesin çabası ve gayretini artırarak devam ettirmesine ihtiyaç var" dedi. "Aldığımız bütün tedbirler, vatandaşlarımızın binalardan dışarı adımını attıktan sonra ortaya çıkan ve fayda sağlayan tedbirlerdir" diyen Canalp, "Yani bugün sokakta, Edirne'de gezerseniz, istisnalar dışında herkesin maske taktığını görebilirsiniz.