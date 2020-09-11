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Edirne'ye Bulgar turist akını! Koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Bulgaristan'ın Türkiye'ye koronavirüs salgını nedeniyle PCR testi zorunluluğu ve karantina uygulamasını kaldırmasının ardından, Bulgar turistler alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Kentte cuma günleri kurulan 'Ulus Pazarı'na gelenlere, Bulgarca anonslarla koronavirüs uyarısı da yapıldı.

Edirne'ye Bulgar turist akını! Koronavirüs uyarısı

Bulgaristan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasını 1 Eylül'de aldığı kararla kaldırdı. Sınır kapılarında uygulamanın kaldırılmasıyla birlikte Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Düzenlenen turlar ve özel araçlarıyla sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgar turistler, cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda bol bol alışveriş yaparak, döviz bırakıp, esnafın yüzünü güldürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır işlerin düştüğünü söyleyen esnaf, Bulgar turistin gelmesiyle işlerinin açıldığını söyledi.

Bulgaristan'ın Silistre kentinden gelen soydaş Fadile Mehmet, "Burası daha iyi, daha ucuz onun için buraya geliyoruz. Battaniye aldık, perde, deterjanlar aldık. Burası yarı yarıya daha ucuz" dedi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Ulus Pazarı'na alışverişe gelen Bulgar turistler için koronavirüs önlemleri kapsamında Bulgarca uyarı anonsları yapıldı. Belediyenin hazırladığı Bulgarca hazırlanan afişler hem esnaflara dağıtıldı hem de turistlerin yoğun olarak geldiği yerlere asıldı. Bulgar ziyaretçiler için 1,5 metre sosyal mesafe uyarısı bulunan stickerlar da hazırlandı. Edirne Valiliği de Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları'nda maske, eldiven ve el dezenfektanları dağıtıyor.

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