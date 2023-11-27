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Elon Musk'ın bunu nasıl açıklayacağı merak konusu! İsrail'e gitti, anlaşma tamam... Gazze'ye Starlink sözünde ipler Netanyahu'nun elinde

27.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda X'in (Twitter) ve uydu internet sistemi Starlink'in sahibi Elon Musk da devrede. İsrail'in Gazze'de iletişim hizmetlerini tamamen kesmesi üzerine ünlü milyarder Starlink'in Gazze'de hizmete gireceğini duyurmuştu. Musk bugün İsrail'i ziyaret etti, işin rengi değişti. Starlink'in hem İsrail hem de Gazze'de kullanımıyla ilgili anlaşma sağlandı. Gözler Elon Musk'tan gelecek ilk açıklamada...

Elon Musk'ın bunu nasıl açıklayacağı merak konusu! İsrail'e gitti, anlaşma tamam... Gazze'ye Starlink sözünde ipler Netanyahu'nun elinde

Gazze Şeridi'ni abluka altına alıp halkı güneye süren İsrail, Filistinlilerin cep telefonu, internet ve sabit hat iletişiminin iplerini de elinde tutuyor. Musk İsrail'i ziyaret edip Binyamin Netanyahu ile gezerken İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Starlink konusunda varılan anlaşmayı duyurdu. Musk'ı tebrik eden Karhi'nin açıklamasına göre Starlink'in kullanımı İletişim Bakanlığının onayına bağlı.

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İSRAİL'DEN ELON MUSK'A TEBRİK

İletişim Bakanı Karhi, konuya ilişkin X sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Karhi açıklamada, "Elon Musk, İletişim Bakanlığımız ile önemli bir ön anlaşmaya vardığınız için sizi tebrik ediyorum. Sonuç olarak Starlink uydu internet sistemi, İletişim Bakanlığının onayı olmadan İsrail'de çalıştırılamaz. Gazze Şeridi de buna dahildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Karhi, paylaşımında "Hamas'a karşı savaş yürütürken, bu anlayışın hayati öneme sahip olduğuna" işaret etti.

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Musk, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

NETANYAHU İLE 7 EKİM'DE SALDIRIYA UĞRAYAN BELDEYE GİTTİ

Öte yandan İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Musk'ın Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret ettiği belirtildi.

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Ziyaret kapsamında İsrailli yetkililer, Musk'a Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca 7 Ekim'de saldırıya uğrayan beldede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

GAZZE'YE UYDU BAĞLANTISI DESTEĞİ SUNACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail, 18 Ekim'de Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketi ile uydu internet sistemi Starlink kullanımı için görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

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Bunun üzerine Musk 28 Ekim'de X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın uluslararası yardım kuruluşlarına Gazze Şeridi'nde internet sağlama girişimine tepki göstererek, Gazze'de internet sağlama girişimiyle mücadele edeceklerini açıklamıştı.

(AA)

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