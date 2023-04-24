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Elon Musk'ın 'incisi' Twitter kafaları karıştırdı! Önce aldı, sonra geri verdi

24.04.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, geçtiğimiz günlerde binlerce hesabın mavi tiklerini kaldırmaya başlamıştı. Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerin mavi tiklerini kaybettikleri görülmüştü. Sosyal medya, olay yaratan bu durum sonrası yeni bir gelişmeyle karıştı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Twitter U dönüşü yaparak sosyal ağın ünlü kullanıcılarına ücretsiz olarak "mavi tik "i ücretsiz olarak geri verdi.

Elon Musk'ın 'incisi' Twitter kafaları karıştırdı! Önce aldı, sonra geri verdi

Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter, mavi tik kararı çok konuşulmuştu. Sosyal ağ, 20 Nisan Cuma günü eski doğrulama sistemini sona erdirmiş ve tüm "eski" kullanıcıların hesaplarının gerçek olduğunu gösteren mavi doğrulama rozetini (mavi tik) kaldırmıştı.

Bu süreçte, beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerin mavi tikinin kaybolduğu görülmüştü.

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U DÖNÜŞÜ! "MAVİ TİK'İ ÜCRETSİZ OLARAK GERİ VERDİ

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre ise, Twitter doğrulama politikasında bir kez daha U dönüşü yaparak sosyal ağın ünlü kullanıcılarına "mavi tik "i ücretsiz olarak geri verdi.

Forbes'in haberine göre ise, Twitter, Twitter Blue için ödeme yapmayan hesaplardan sitenin ünlü mavi doğrulama işaretlerini kaldırdıktan sadece birkaç gün sonra, hafta sonu boyunca büyük takipçileri olan birçok kullanıcıyı yeniden doğruladı.

Bazıları, Twitter'ın 1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara mavi tiki geri getirdiğini, ancak bu sayıda takipçisi olmayan bazı hesapların da mavi onay aldığını iddia etti.

TWITTER DEYİM YERİNDEYSE KARIŞTI

Öte yandan, bazı ünlüler, gazeteciler ve üniversiteler, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın aylık 8 dolarlık abonelik hizmetine kaydolmadıkları konusunda ısrar etti. İşte yaşanan bazı olaylar:

Komedyen ve aktör Ben Schwartz pazar günü mavi tikinin neden geri geldiğini sorgulayarak "Hiçbir şeye abone olmadım" şeklinde bir tweet attı.

Aktör Elijah Wood, mavi tikine veda ettikten sadece üç gün sonra yeniden ortaya çıktığını fark etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise cumartesi günü bir paylaşımda bulunarak "Twitter Blue'ya abone olmadık." dedi.

Absürd şakalar paylaşmasıyla ünlü olan ancak kimliğini hiçbir zaman açıklamayan Dril adlı popüler kullanıcı, "#BlockTheBlueChecks" etiketini kullanarak tweet attıktan sonra mavi bir onay işareti aldığını paylaştı. Ancak bu işaret o zamandan beri hesabından kaldırıldı.

Ekonomist ve köşe yazarı Paul Krugman'ın mavi tikinin yeniden ortaya çıkmasıyla "hiçbir ilgisi olmadığını" söylemesinin ardından, Twitter'ın sahibi Musk ona ağlayan bir bebeğin fotoğrafıyla yanıt verdi.

SADECE YAŞAYAN ÜNLÜLER YOK

Doğrulama statüsü geri gelenler sadece yaşayan ünlüler değil.

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez (2013'te öldü), şef Anthony Bourdain (2018'de öldü) ve şarkıcı Chester Bennington'a (2017'de öldü) ait hesapların hepsinde mavi onay işaretleri ve Twitter Blue'ya abone olduklarını belirten notlar var.

Tam olarak hangi sebepten bilinmez ancak, halihazırda Beyonce ve Cristiano Ronaldo'nun mavi tikleri de geri gelmiş gözüküyor.

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Musk, Stephen King, LeBron James ve William Shatner'ın ise ücretsiz olarak mavi tik aldığını açıklamıştı.

Sosyal medyada olay yarattı! Aralarında Beyonce ve Ronaldo da var Sosyal medyada olay yarattı! Aralarında Beyonce ve Ronaldo da var

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Elon Musk Twitter

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