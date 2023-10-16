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Elon Musk'ın platformu X, Avustralya'da para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...

16.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Avustralya'da çocuk istismarıyla mücadeleye ilişkin soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X (Twitter) sosyal medya platformu, yaklaşık 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin cezayı ödemek için 28 gününün olduğu aksi takdirde günlük 700 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında da bulunuldu.

Elon Musk'ın platformu X, Avustralya'da para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...

ABC News'in haberine göre, Avustralya e-Güvenlik Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede 2021'de yürürlüğe giren yasa kapsamında Komisyonun, internet uygulaması şirketlerinden güvenlik politikaları hakkında bilgi isteyebileceği ve buna uymayanlara para cezası verilebileceği bildirildi.

Yılın başlarında hazırlanan raporda X, TikTok, Google, Twitch ve Discord'un çocuk istismarıyla ilgili uygulamalarının incelendiği kaydedilen açıklamada, bazı teknoloji şirketlerinin bu alanda üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, X'in soruşturmadaki "bazı soruları cevaplamadığı, platformdaki canlı yayınlarda yaşanan cinsel istismarın tespitine ilişkin uygulamalar gibi bir dizi önemli soruyu yanıtsız bıraktığı" ifade edildi.

CEZAYI ÖDEMEK İÇİN 28 GÜN

Soruşturmada Komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X'e yaklaşık 386 bin dolar para cezası verildiği bildirilen açıklamada, şirketin cezayı ödemek için 28 gününün olduğu aksi takdirde günlük 700 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, komisyonun çocuk istismarı içeriğiyle ilgili bilgi talebine uymadığı için Google'ı da uyardığı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Avustralya Twitter çocuk istismarı

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