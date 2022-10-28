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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kimdir? Elon Musk Parag Agrawal'ı işten çıkardı!

28.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal için flaş bir hamlede bulundu. Elon Musk, Parag Agrawal'ı işten çıkardı. Popüler sosyal medya platformunu satın alan ünlü iş adamının bu hamlesi gündeme bomba gibi düştü. Peki, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kimdir?

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal kimdir? Elon Musk Parag Agrawal'ı işten çıkardı!

Aylardır Twitter'ı satın almak isteyen Eklon Musk geçtiğimiz gün muradına erdi. Elon Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal'ı işten çıkardı. İşte Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal'ın hayatı ve biyografisi...

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

Parag Agrawal 21 Mayıs 1984 tarihinde Hindistan'ın Ajmer şehrinde dünyaya geldi.

Küçük yaşta Mumbai'ye taşınan Agrawal'ın babası Hindistan Atom Enerji Departmanında kıdemli bir memur, annesi ise emekli bir öğretmendi.

Agrawal ünlü şarkıcı Shreya Ghoshal ile sınıf arkadaşıydı.

Parag Agrawal 2000 yılında ülke çapında gerçekleştirilen Hindistan Teknoloji Enstitüleri'ne giriş için gerekli olan sınavda 77. sırayı almıştır. 2005'te Hindistan Bombay Teknoloji Enstitüsi'nü bitirmiştir. Ardından da bilgisayar bilimi alanında doktora yapmak için ABD'ye yerleşmiştir.

Agrawal ABD'de bilgisayarların büyük miktarda dijital veri saklamasını sağlayan veri tabanı sistemleri üzerine çalışan bir araştırma grubuna dahil olmuştur. Agrawal'ın veri tabanları üzerine çalışıyor olması Twitter için harika bir aday olmasını sağladı. Twitter'a 2011 yılında katılıp reklam teknolojilerini yöneten mühendislik ekibinin as elemanları arasında giren Agrawal, Twitter'ın reklam gelirinin artmasını sağladı. Bu gelişme de Agrawal'ın şirket içerisindeki nüfuzunu arttırdı.

Sonrasında Twitter Mimari Grubu'na dahil olan Agrawal, şirketin geliştirilmekte olan projelerine yön veren isim haline gelmişti.

2015'te CEO olarak Twitter'a geri dönen Dorsey'nin, uygulamanın zaman akışına yeniden odaklanılması yönündeki çalışmalarında en yakın ekip arkadaşlarından biri Agrawal'dı. 2017'de de CTO'luğa terfi edildi.

Agrawal CTO olduktan sonra bile dikkatleri çekmeyen bir profil benimseye devam etti. Ancak perde arkasında Twitter'ın hızla yeni ürünler ve hizmetler sunmasına engel olan parçalı teknik altyapısını yeniden inşa etmek için çalışan da oydu. Twitter'ı bulut sistemine geçiren kişi de Agrawal oldu.

ELON MUSK, TWIITTER CEO'SU AGRAWAL'I İŞTEN ÇIKARDI

Twitter’ı satın alan Elon Musk, şirketin CEO’sunu işten çıkardı.

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