Elon Musk'ın tweeti ses getirdi! Yeni bir sosyal medya platformu kurabilir

Elon Musk, sosyal medyada gündem olmayı sürdürürken, yakında yeni bir sosyal medya kurup orada da gündemi sallayabilir. Çünkü Elon Musk, görünüşe bakılırsa bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi ciddi düşünüyor.

ELON MUSK SOSYAL MEDYA PLATFORMU MU KURACAK?

Ünlü milyarder, bir Twitter kullanıcısının, açık kaynaklı bir algoritmadan oluşan ve ifade özgürlüğüne öncelik veren ve propagandanın asgari düzeyde olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmayı düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Kullanıcı Musk'a tam olarak "Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsünüz? Açık kaynak kodlu bir algoritmadan oluşacak, ifade özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne bağlı kalmaya en yüksek önceliğin verildiği, propagandanın çok az olduğu bir algoritma. Bence böyle bir platforma ihtiyaç var." sorusunu sordu.

İŞTE ELON MUSK'IN CEVABI

Musk ise kullanıcıya verdiği cevabında bunu ciddi ciddi düşündüğünü kaydetti.

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Ünlü milyarder ayrıca, "Yeni bir platforma ihtiyaç var mı?" sorusunu Twitter hesabına sabitledi.

TWITTER'I ELEŞTİRİYOR! ANKET DE DÜZENLEDİ

Twitter'ın en aktif kullanıcılarından biri olan Elon Musk, son zamanlarda Twitter'ı ve onun politikalarını fazlasıyla eleştirdi. Şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uymayarak demokrasiyi baltaladığını söyledi.

Musk 2 gün önce ise "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasi için esastır. Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" diyerek bir anket düzenlemişti. "Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatlice oy verin" ifadesini de kullanan Musk'ın anketine kullanıcıların yüzde 70'den fazlası hayır oyu vermişti.

