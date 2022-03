Elon Musk'ın tweeti ses getirdi! Yeni bir sosyal medya platformu kurabilir

Elon Musk, sosyal medyada gündem olmayı sürdürürken, yakında yeni bir sosyal medya kurup orada da gündemi sallayabilir. Çünkü Elon Musk, görünüşe bakılırsa bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi ciddi düşünüyor.

Ünlü milyarder, bir Twitter kullanıcısının, açık kaynaklı bir algoritmadan oluşan ve ifade özgürlüğüne öncelik veren ve propagandanın asgari düzeyde olduğu bir sosyal medya platformu oluşturmayı düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Kullanıcı Musk'a tam olarak "Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsünüz? Açık kaynak kodlu bir algoritmadan oluşacak, ifade özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne bağlı kalmaya en yüksek önceliğin verildiği, propagandanın çok az olduğu bir algoritma. Bence böyle bir platforma ihtiyaç var." sorusunu sordu.

Musk ise kullanıcıya verdiği cevabında bunu ciddi ciddi düşündüğünü kaydetti.

Am giving serious thought to this