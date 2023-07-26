Elon Musk'ın Twitter'ın logosunu "X" olarak değiştirmesine porno yasağı geldi!

Çok sayıda kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Twitter'da yaşanan logo değişimi büyük ses getirmişti. Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." demiş ve bunun üzerine de Twitter'ın "kuş" logosunu "X" olarak değiştirmişti.

Endonezya'dan Musk'ın bu kararı sonrası ilginç hamle geldi.

"UYGUNSUZ İÇERİKLERLE" İLİŞKİLİ GÖRÜLDÜ VE ERİŞİME KAPATILDI

Endonezya İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı'ndan tarafından alınan karar doğrultusunda Twitter "uygunsuz içeriklerle" ilişkili görüldü ve erişime kapatıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "X.com daha önce yasalarımıza uymayan ve engelleme listesine dahil edilen diğer siteleri barındırıyordu" dendi.

TWİTTER'DAN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Bakanlık sözcüsü Usman Kasong'un, konuyla alakalı olarak Twitter CEO'su Elon Musk'la iletişime geçtiği fakat henüz Twitter tarafından bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.



