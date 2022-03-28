Elon Musk'tan çarpıcı Rusya açıklaması! "Umarım bunu bir teste tabi tutmak zorunda kalmayız ama..."

Elon Musk ismi adeta gündemden düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i teke tek dövüşe davet etmesi ile herkesi şaşırtmayı başaran ünlü milyarder, son olarak yeni bir sosyal medya platformu kurmayı ciddi ciddi düşündüğünü dile getirmişti. Musk bu kez ise Business Insider'a verdiği bir röportajda söyledikleri ile ilgi görmeyi başardı. Peki Elon Musk röportaj sırasında neler söyledi?

İŞTE ELON MUSK'IN ÇARPICI SÖZLERİ

Elon Musk'ın söz konusu röportajı, uydu internet hizmeti Starlink ile yaptığı çalışma hakkında fikir verdi. Musk röportajda Starlink uydularının Rus füzelerini geride bırakma yeteneğinden ve Rusya - Ukrayna savaşına yönelik düşüncelerinden bahsetti.

Elon Musk, bildiğiniz üzere Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'nın internet bağlantısını sürdürmesine yardım etmekte. Ünlü milyarder, günler önce Ukrayna'da Starlink uydu internet hizmetini aktifleştirmişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Starlink için Elon Musk'a teşekkür etmişti.

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Elon Musk, röportajında ise Rusya ve Çin'in bu uyduları hedef alması durumunda ne olacağı hakkında fikrini paylaşarak “Starlink'i ortadan kaldırmaya çalışırsanız, bu kolay değil çünkü 2000 uydu var” dedi. Musk, “Umarım bunu bir teste tabi tutmak zorunda kalmayız ama sanırım uyduları, onların uydu karşıtı füzeleri fırlatabileceklerinden daha hızlı fırlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

"BU DEVİRDE BÖYLE ŞEYLER GÖRMEK ŞAŞIRTICI"

Röportaj sırasında biraz daha ağırbaşlı ve düşünceli görünen Musk, yapay zekadan Mars'ta kolonileşmeye kadar her şeyi konuştu, ancak Rusya ve Ukrayna arasında süren çatışmalara oldukça uzun bir zaman ayırdı. Ayırdığı vakitte Musk, bu tür bir savaşın artık moda olmadığını düşündüğünü de söyledi.

Elon Musk, "Bu devirde böyle şeyler görmek şaşırtıcı. Genellikle bu tür şeylerin ötesine geçtiğimizi düşünürdüm." dedi.

"BAZEN BU KONUDA HATALAR YAPIYORUM"

Musk, "Savaşta stratejik bir silah mısınız?" sorusuna ise “Çatışmalarda yardımcı olabileceğimi düşünüyorum” dedi. Geleceğin iyi olma olasılığını artırması en muhtemel olan bir dizi eylemde bulunmaya çalışıyorum. Ve açıkçası bazen bu konuda hatalar yapıyorum. Geleceğin insanlık için iyi olmasını sağlamak için en muhtemel olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇOK YALNIZ HİSSEDİYORUM DEDİ

Musk ayrıca "Starship roketi üzerinde çalışıyorsam ve küçük evimde tek başıma kalıyorsam, özellikle de köpeğim yanımda değilse kendimi çok yalnız hissediyorum." diyerek kendisini yalnız hissettiği zamanlar olduğunu da paylaştı.

