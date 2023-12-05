En beğenilen güneş kremini arıyoruz! La Roche Posay ve Bioderma güneş kremi karşılaştırması

Güneş kremi kullanmak her zaman aklımıza gelmiyor ama cildimiz dört mevsim de güneş ışınlarına maruz kalıyor. Özellikle de güneşin zararlı sayılan UVA ışınlarından korunmak için güneş kremini düzenli ve gerekli miktarda kullanmak daha da önemli hale geliyor. Piyasada birçok güneş kremi olmasına karşın dermokozmetik markalar olan La Roche Posay ve Bioderma bir adım öne çıkıyor. Çok satanlarda yer alan bu markaların güneş kremlerini sizin için detaylıca inceleyerek karşılaştırdık. Bioderma mı yoksa La Roche Posay mi sizin için daha uygun görmek için gelin bu iki en iyi güneş kremi karşılaştırmasına bir göz atalım!

La Roche Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Güneş Kremi

Uzun zamandır birçok kişinin tavsiye ettiği en iyi güneş kremi haline gelmiş olan La Roche Posay’in Anthelios Dry Touch Spf 50+ Güneş Kremi cilt sağlığını ön planda tutan bir dizi önemli özellik sunuyor. Hipoalerjenik yapıda olması hassas ciltli ya da alerjik bünyeye sahip kişiler için adeta kurtarıcı niteliğinde. Komedojenik olmayışı sayesinde de gözenek tıkanıklığı, siyah nokta ya da beyaz nokta oluşumu endişelerini ortadan kaldırıyor. Cilt için yüksek koruma sağlayan Anthelios Dry Touch Spf 50+, hassas ve güneşe toleransı düşük olan ciltlerin de rahatlıkla kullanabileceği yapıda. Faydaları saymakla bitmeyen bu güneş kreminin en önemli koruması da SPF 50+; en uzun UVA ışınlarına karşı bile etkili UV filtresine sahip. En iyi La Roche güneş kremi olarak görülen Anthelios Dry Touch Spf 50+'ın avantaj ve dezavantajlarına bir göz atalım:

Avantaj ve dezavantajları

La Roche Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Güneş Kremi, yüksek SPF50+ koruması ile cildi güneşin UVB ışınlarından korur. Aynı zamlga boyuna ve en zararlı UV ışını olan UVA ışınına (320-400nm) karşı üstün koruma sağlaması onu gerçekten de cildi güneşten koruma konusunda bir numaralı güneş kremi haline getiriyor.

Anthelios Dry Touch Spf 50+ içerisinde bulunan Mexoplex filtreleme sistemi ve yatıştırıcı antioksidan özellikli La Roche Posay Termal Suyu sayesinde hassas, alerjiye eğilimli ve güneşe toleranssız olanların çok seveceği bir formüle sahip.

UV ışınlarına karşı çok yüksek güçlendirilmiş koruma içeren Anthelios Dry Touch Spf 50+’ın cilde sürüldükten sonra yağlı ve yapışkan bir his bırakmayışı karma, karmadan yağlıya ve yağlı cilt tipine sahip olan bireyler için onu ideal bir güneş kremi haline getiriyor.

Sürüldükten sonra ciltte beyaz iz bırakmayan Anthelios Dry Touch Spf 50+, Airlicium teknolojisi sayesinde cilt tarafından anında emilerek parlamaya neden olan sebum, ter ve nemi kontrol altına alır. Anthelios Dry Touch Spf 50+ bu teknoloji sayesinde özellikle de günlük yaşamında sıklıkla makyaj yapanlar için büyük bir avantaj kazandırıyor.

Anthelios Dry Touch Spf 50+, XL-Protect Geniş Spektrum Koruma Filtresiyle kızılötesi ışınlara ve kirlilik gibi cildi olumsuz yönde etki edecek hasarlara karşı koruma sağlarken içeriğinde bulunan gliserin sayesinde ilk uygulamada dahi cildi nemlendirmeye yardımcı olur.

Giysilerle temasından kaçınılması, suya karşı yüksek bir dayanıklılığa sahip olmaması ve iki saatte bir yenileme gerektirmesinden dolayı yoğun güneş ışığına maruz kalan ya da kolay terleyen bireyler için Anthelios Dry Touch Spf 50+’ın bu yönleri onun dezavantajı olarak sayabileceğimiz özelliklerinden.

La Roche Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ mililitre oranı açısından bakıldığında diğer güneş kremlerine nazaran fiyatı daha yüksek olan bir güneş kremi. Bunu Anthelios Dry Touch Spf 50+’ın dezavantajı olarak değerlendirebiliriz ama gerek formülü gerek içeriği ve gerek sağladığı faydalar düşünüldüğünde cildiniz için bir yatırım olduğu da şüphesiz bir gerçek.

Kullanıcı yorumları

"Ürünü sürer sürmez yüzünüze hafif bir beyazlık ve yağsız bir görünüm kazandırıyor. Güneşten koruma konusunda da çok iyi. Saatlerce güneşin altında kalmama rağmen herhangi bir yanık olmadı yüzümde. Boyutuna göre gayet uzun süre dayanıyor. Tüm yaz yetecektir."

"Yüzüm yağlı ve sürekli parlar ve kullanmadığım güneş kremi kalmadı: ya beyazlık yaptı hayalet gibi gezdim ya sivilce çıkarttı ya da parıl parıl parladım. Bu La Roche Posay güneş kremi ne sivilce çıkarıyor ne beyazlık yapıyor ve sıfır parlama, çok memnun kaldım! Sadece kremi yenilerken tekrar sürdüğümde alttaki ilk sürdüğüm katın sabit olması diğer katları sürmeye yenilemeye zorluk oluyor."

Bioderma Photoderm Spot SPF50+

Bioderma Photoderm Spot SPF50+, yüksek SPF50+ koruması ile güneşin zararlı ışınlarına karşı cilde etkili bir bariyer oluşturarak leke oluşma riskini minimuma indirmeye yardımcı olur. Özellikle hassas ciltleri düşünen formülüyle güçlü UVB ve UVA filtresi sayesinde cildi dört mevsim boyunca güvenle korur. Renksiz ve suya dayanıklı olma özellikleriyle de dikkat çeken Photoderm Spot SPF50+ cildinizi nemlendirirken yağsız formülü sayesinde de cildinizde hafif bir his bırakır. Tüm bu özelliklerin yanında Bioderma Photoderm Spot SPF50+ güneş kremini gözde kremlerden biri haline getiren özelliklerin başını ise güneşten korumayı hücrelerden başlatarak oluşabilecek hasar riskini azaltması çekiyor. Gelin çok sevilen Bioderma güneş kremi olan Bioderma Photoderm Spot SPF50+'ı daha yakından inceleyelim:

Avantaj ve dezavantajları

Bioderma Photoderm Spot SPF50+ Güneş Kremi'nin sahip olduğu en önemli özelliklerden birisi olan Hücresel Bioprotection formülü cilde hücreden başlayan bir koruma sağlarken güneş ışınlarından dolayı oluşabilecek hasar riskinin azaltılmasına ve güneş kaynaklı cilt yaşlanmasının önlenmesine destek olur.

Anti UVB etkisi ve benzersiz UVA önleyici performansıyla Bioderma Photoderm Spot SPF50+, SPF50+ ile UVB ışınlarının %98’ini filtrelerken PA++++ sayesinde güneşin UVA ışınlarına karşı 16 saat ve üzeri koruma sağlar.

Leke sorunu yaşayan ya da leke oluşma riski taşıyan ciltler için yüksek koruma sağlayan Bioderma Photoderm Spot SPF50+ benzersiz UV filtreleri ve patentli biyolojik koruma ile cildin doğal savunma mekanizmasını güçlendirir ve %99,8 oranında DNA koruması sağlar.

Bioderma Photoderm Spot SPF50+ formüle edilişi açısından cilt hassasiyeti yaşayanların güvenle tercih edebileceği şekilde tasarlanmış bir güneş kremi olması bakımından alerji riskini minimize eder.

Sun Active Defense patenti sayesinde yüksek teknolojili güneş ve DNA koruması ile %26 oranında antioksidan koruması sağlarken renksiz ve suya dayanıklı oluşuyla terlerken ya da yüzerken güneş koruması artık bi dert olmaktan çıkıyor.

Bioderma Photoderm Spot SPF50+ kreminin leke karşıtı özellikleri, sadece güneşten korunmayı değil aynı zamanda içeriğindeki özel bileşenler ile cilt tonunu düzenler ve lekelerin azalmasına yardımcı olur. Bu özellik güneş kremi kullanımını bir adım öteye taşıyarak cilt tonu eşitsizlikleri yaşayanların çok memnun olmasını sağlayacak!

Tam bir fiyat performans güneş kremi olarak nitelendirebileceğimiz Bioderma Photoderm Spot SPF50+ dezavantajı neredeyse yok diyebileceğimiz bir krem olsa da bazı karmadan yağlıya giden ve yağlı cilt tipine sahip olanlar kişilerin ciltlerinde parlama yapma ihtimali olan bir güneş kremi.

Kullanıcı yorumları

"Normalde hassas cilde sahibim o yüzden her güneş kremini kullanamıyorum çünkü cildimde yanma etkisi yaratıyor. Bioderma'nın bu güneş kremini tavsiye ederim. Hiç bir şekilde yanma etkisi yapmadı ve çok iyi bir koruma sağlıyor."

"Yüzde yağlı ve yapışkan bir hissiyat bırakmaması çok kritik benim için. Ayrıca Spf oranı yüksek ve Bioderma güneş kremi kalitesi zaten. Lekeye eğilimli hassas beyaz tenli iseniz aradığınız ürün bu olabilir, deneyin derim. Siparişimin üstünden bir gün bile geçmeden ürün kapıdaydı, öncelikle bunun için teşekkür ederim. Doktorumun tavsiyesiyle aldım ürünü, denedim evet gayet iyi, beyazlık, yüzde bir ağırlık, parlaklık veya yağlı bir his bırakmadı. Ürün kıvamlı, su gibi değil, sürmekte hiç zorlanmadım, hemen dağıldı. Boyutu da büyük, uzun süre kullanabilirim. Beni tedirgin eden sadece son kullanma tarihiydi ki bu konuda da tatmin edici."

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