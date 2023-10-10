HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. En beğenilen siyasetçiler belli oldu! İlk sıradaki isim ankete damgasını vurdu: İmamoğlu, Akşener, Erdoğan, Bayraktar, Fidan...

En beğenilen siyasetçiler belli oldu! İlk sıradaki isim ankete damgasını vurdu: İmamoğlu, Akşener, Erdoğan, Bayraktar, Fidan...

10.10.2023 16:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçime aylar kala siyasetçilerin her söylemi dikkatle takip edilirken son ankette ortaya ilginç bir tablo çıktı. Ankette katılımcılara en beğendikleri siyasi isim soruldu. Her ismin ayrı ayrı sorulduğu listede siyasi parti liderlerin Kabine üyelerine birçok ismin yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Listenin ilk sıralamasındaki isim dikkat çekti.

En beğenilen siyasetçiler belli oldu! İlk sıradaki isim ankete damgasını vurdu: İmamoğlu, Akşener, Erdoğan, Bayraktar, Fidan...

Siyasette gün geçtikçe yerel seçim gündemi daha yoğun bir yer kaplarken kimi siyasiler attıkları adımlar ve söylemleriyle adından çokça söz ettiriyor. Metropoll Araştırma'nın son anketi en beğenilen siyasi isimleri ortaya koydu.

İMAMOĞLU, AKŞENER, ERDOĞAN, BAYRAKTAR, FİDAN...

Anket 16-20 Eylül aralığında 28 ilden 1807 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara; aralarında Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Selçuk Bayraktar, Özgür Özel dahil birçok ismin yer aldığı listedeki isimleri beğeni düzeyi soruldu.

EN BEĞENİLEN İSİM KABİNE'DEN

Buna göre katılımcıların en beğendiği isim yüzde 48,8 oy ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan, ayrıca en az 'Beğenmiyorum' yanıtı verilen isim olarak listeye adını yazdırdı.

ERDOĞAN 2. SIRADA

Listenin ikinci sırasında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 45,4'ü Erdoğan'ı beğendiğini kaydetti.

BAYRAKTAR İLK 3'TE

Üçüncü sıranın sahibi ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Adı zaman zaman siyasete gireceği söylentileriyle de anılan Bayraktar, yüzde 43,7 oranında 'Beğeniyorum' yanıtını aldı.

CHP'Lİ İSİMLER PEŞ PEŞE

CHP'de 'değişim' hareketinin öne çıkan iki ismi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel sıralamada art arda yer aldı. İmamoğlu yüzde 40,1 oranında, Özel ise yüzde 39,1 oranında 'Beğeniyorum' yanıtı aldı.

İşte gündeme damgasını vuracak o anketin sonuçları:

F8Eqb1JWcAAcJY9

Hamas İsraillileri saat vererek uyardı: Kenti terk edin! Hamas İsraillileri saat vererek uyardı: Kenti terk edin!
Kemal Kılıçdaroğlu tezkere kararını açıkladı! 'Milliyetçiyim diyorsan...' Kemal Kılıçdaroğlu tezkere kararını açıkladı! 'Milliyetçiyim diyorsan...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürekleri ısıtan görüntü! Kontrol sırasında karşılaştılarYürekleri ısıtan görüntü! Kontrol sırasında karşılaştılar
Türkiye'ye akın ettiler! Bakanlıktan İsrail uçuşlarıyla ilgili açıklamaTürkiye'ye akın ettiler! Bakanlıktan İsrail uçuşlarıyla ilgili açıklama
Bursa açıklarında 4 metrelik köpek balığı! Yüzdürerek getirdilerBursa açıklarında 4 metrelik köpek balığı! Yüzdürerek getirdiler
Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar Hakan Fidan anket

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.