En güzel ev hediyeleri arasında yer alan, içinde kaybolup gideceğiniz yumuşacık battaniye modelleri

Yağmurlu ya da karlı havalarda "İyi ki evdeyim." dedirten yumuşacık battaniyelerin verdiği o güven ve huzur dolu his gibisi yok. Üzerinizi örten bir battaniye, elinizde sıcak çikolata ve ekranda en sevdiğiniz film... Siz de bu muhteşem anları yumuşacık bir battaniye ile yaşamak veya sevdiklerinize yaşatmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız listedeki en kaliteli battaniye modellerini incelemelisiniz.

1. Kış aylarında içinizi ısıtan Rehomy Sherpa Flanel Polar Battaniye

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Sizin için seçtiğimiz ilk ürün olan Rehomy Sherpa Flanel Polar Battaniye, %100 polyesterdan üretildiği için sıcak bir dokunuş ve ekstra yumuşaklık vadediyor. Çift taraflı kullanılabilen ürün, tüylenme ve dökülme yapmıyor. Üst kısmı flanel polardan, alt kısmı ise sherpadan oluşuyor. Örtü battaniye pratikliği ile katlanarak kolayca taşınabilen ve fazla yer kaplamayan ürün, televizyon karşısında ya da kamp ve piknik gibi ortamlarda kullanılabiliyor.

Sevdiklerinizi mutlu edecek harika bir hediye seçeneği olan Rehomy Sherpa Flanel Polar Battaniye'yi incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Yumuşak dokusu ile Wavve Sherpa Polar Battaniye

Sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün olan Wavve Sherpa Polar Battaniye, %100 mikrofiber polyester kumaştan üretildiği için diğer ürünlere göre daha sıcak ve yumuşak bir his veriyor. Ürün, çekme ve solmalara karşı dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Nefes aldıran tasarımı konforlu bir kullanım sunarken sıkı dikiş özelliği ise ürünü dayanıklı kılıyor. Çift taraflı kullanılabilen battaniye, hassas programda yıkanabiliyor ve düşük sıcaklıkta kurutulabiliyor.

Sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel ev hediyeleri arasında yer alan Wavve Sherpa Polar Battaniye'yi incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz böyle buyurun.

3. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Miulee Flanel Battaniye

Miulee Flanel Battaniye, mor rengi ve ponponlu kenarları ile dekoratif bir görünümüne kavuşuyor. TV battaniyesi olarak kullanabileceğiniz ürün, koltuk takımlarının üzerinde de şık bir duruş sergiliyor. Tek kişilik battaniye, soğuk kış günlerinde sıcak ve yumuşak dokusuyla sizi sararak konforlu bir kullanım sunuyor. Örgü dokusu ve hafif yapısı sayesinde katlanarak kolayca taşınabildiği ve yer kaplamadığı için hem iç hem dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Polar yüzeyinin sağladığı yumuşak hisse bayılacağınız Miulee Flanel Battaniye'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Sıcak ve huzurlu bir ortam için Topmail Battaniye

150 x 200 cm ölçülere sahip Topmail Battaniye, termal suni kürk ile üretildiği için ekstra rahat ve yumuşak bir his vadediyor. Kış aylarında huzurlu bir ortam sağlayan ürünün üst kısmında flanel materyal kullanıldığı için battaniye terletmiyor ve nemi emiyor. Estetik bir görünüme sahip olan battaniye, tüylenme yapmıyor ve ürünün rengi solmuyor. Ayrıca insan sağlığına zararlı materyaller içermiyor. Kaliteli yapısı ile uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceğiniz battaniye, 30 derecede yıkanabiliyor ve ürünün asılarak kurutulması öneriliyor.

Özel günlerde sevdikleriniz için harika bir hediye seçeneği olan Topmail Battaniye'yi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. İpeksi dokusu ile Bedsure Muflon Battaniye

%100 mikrofiber polyesterdan üretilen Bedsure Muflon Battaniye, solma ve tüylenme yapmıyor. Ayrıca kırışıklığa karşı dayanıklı olan battaniye, hızlı bir şekilde kuruyor. İpeksi dokusu ile evinizde istediğiniz sıcaklığı ve konforu sunuyor. Çift taraflı tasarımı ile bir yüzünde ekstra yumuşak his, diğer yüzünde ise pürüzsüz bir deneyim yaşatıyor. Koltuk ve yatak üzerinde kullanılabilen ürün, ortam dekorasyonuna uyum sağlıyor. Hafif ve nefes aldıran yapısı ile uzun yıllar kullanabileceğiniz battaniye, çamaşır makinesinde hassas programda yıkanabiliyor.

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6. Kaliteli ve şık tasarımı ile Anjee Sherpa Polar Battaniye

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Hem estetik hem yumuşacık bir battaniyeye ne dersiniz? Anjee Sherpa Battaniye'nin üst kısmı yumuşak polardan, alt kısmı ise pelüş sherpadan oluşuyor. Böylece huzurlu bir ortam oluşturarak gece boyunca deliksiz uyku çekmenize yardım ediyor. Üstün mikro liflerden oluşan battaniye, bu sayede solmaya ve kırışmaya karşı direnç gösteriyor. Uygun ölçüleri ile TV battaniyesi olarak da kullanabileceğiniz ürün, kalın yapısı ile soğuk kış günlerinde sıcak bir ortam sunuyor.

Dayanıklı dokusu ile uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz Anjee Sherpa Battaniye'yi incelemek ve satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

7. Göz kamaştıran dekoratif tasarıma sahip Htour Battaniye

Htour Battaniye, %100 mikrofiber polyester ile üretildiği için soğuk kış aylarında sıcak, huzurlu ve konforlu bir ortam oluşmasına yardım ediyor. Renkli baskılı dış yüzeyi, evinizin havasını değiştiriyor. Kullanışlı yapısı sayesinde piknik ve kamp alanlarına rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürün, oturma ve yatak odasında örtü şeklinde de kullanılabiliyor. Harika desenleri ile ev dekorasyonunuza şık bir dokunuş yapacak battaniye, özel günlerde sevdiklerinize verebileceğiniz mükemmel bir hediye seçeneği oluyor.

Çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabileceğiniz Htour Battaniye'yi sepetinize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Sağlığınızı da düşünen Elart Embos Battaniye

Çift kişilik Elart Embos Battaniye, kaliteli dokusu sayesinde renk atmıyor ve tüy dökmüyor. Ürün, insan sağlığı için zararlı olan alerjenik ve kanserojen maddeler içermiyor. Yumuşak ve hafif tasarımı ile sıcak bir ortam yaratan battaniye, yatak odalarında dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Sadece elde yıkanabilen ürünün temizliğinde çamaşır suyu ve leke çıkarıcı kimyasalların kullanımı önerilmiyor. ISO 9001 kalite testlerinden geçerek niteliğini kanıtlayan ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

Elart Çift Kişlik Embos Battaniye'yi incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Konforlu ve sıcak dokusu ile Mislina Yeşil Battaniye

200 x 200 cm ölçülerindeki Mislina Yeşil Battaniye, ipeksi dokusu ile soğuk havalarda içinizi ısıtıyor. Hafif yapısı sayesinde ürünü piknik ve kamp gibi aktivitelerde yanınızda taşımanıza imkan sunuyor. Koltuk ve yataklar üzerinde dekoratif bir ayrıntı olarak da değerlendirebileceğiniz bu harika battaniye, pofuduk tüyleri ile stres atmanıza ve sakinleşmenize yardım ediyor. Sevdiklerinize özel günlerde hediye olarak verebileceğiniz ürün, katlanarak saklandığında dolapta fazla yer kaplamıyor. Battaniyeyi çamaşır makinesinde 40 derecede yıkamanız tavsiye ediliyor. Ayrıca ürün, yıkama sonrasında tüy dökmüyor.

Şık bir tasarıma sahip Mislina Yeşil Battaniye hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Estetikten ödün vermeyenler için English Home Diamond Vitrail Battaniye



Hem kış aylarında sizi yumuşacık dokusu ile saracak hem yatak odanıza estetik görünüm katacak bir ürün istiyorsanız sizin için son önerimiz English Home Diamond Vitrail Battaniye. Şık tasarımı ve huzur veren yeşil rengi ile yatak örtüsü olarak da kullanabileceğiniz bu harika ürün, pamuklu olduğu için sizi yumuşacık bir dokunuşla sararak sıcacık hissetmenizi sağlıyor. Her dekorasyon stili ile mükemmel bir şekilde uyum sağlayabilen battaniye, yatak odanızın havasını değiştiriyor.

Soft dokusuna hayran kalacağınız English Home Diamond Vitrail Battaniye'yi sepetinize eklemek ve sevdiklerinize hediye etmek için sizi böyle alalım.

