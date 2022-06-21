En kısa sürede en güzel saç için ihtiyacınız olan öneriler

''Kısa sürede saçlarım çok bakımlı ve şekilli görünsün.'' diyorsanız bazı saç ürünlerinden yardım alabilirsiniz. Bukle belirginleştiriciler, saç şekillendirici kremler, hacim veren pudralar, spreyler ve ısı ile saçlara şekil veren cihazlar; bu süreçte en büyük yardımcılarınız olmalı. Çünkü saçınıza istediğiniz şekli vermek için kullanacağınız ürünler aynı zamanda saçlarınızın bakımlı görünmesini de sağlar. Eğer siz de saç bakım rutininize dâhil edebileceğiniz ürün arayışındaysanız hazırladığımız listeye göz atmaya ne dersiniz?

1. 7/24 belirgin bukleler: Urban Care Curl Hibiscus Water & Shea Butter Durulanmayan Krem

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Listemizin ilk sırasında kuru, kabaran, elektriklenen dalgalı ve kıvırcık saçları şekillendirmek için özel olarak geliştirilmiş bir ürün var. Urban Care Curl Hibiscus Water & Shea Butter Durulanmayan Krem; yüksek antioksidanlar içeren, A ve C vitamini yönünden zengin, yoğun besleyici bir formüle sahip. Ürün, saçı nemlendirerek doğal yumuşaklığını arttırıyor ve yıpranmış bukleleri onarıyor. Saçtaki kabarma ve elektriklenmeyi kontrol altına alarak mükemmel pürüzsüzlükte bukleler elde etmenize yardımcı oluyor. Kullanmak için ıslak veya nemli saç uçlarınıza eşit miktarda uygulayarak saçınıza şekil vermeniz yeterli oluyor. Gün içinde kuru saçlara da uygulanabiliyor.

2. Tek ürünle 6 farklı etki: Dyson Airwrap™ Complete Multi-Parlak Nikel ve Parlak Bakır Uyumlu

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Dyson Airwrap™ Complete Multi-Parlak Nikel ve Parlak Bakır Uyumlu, farklı başlıklarıyla saçınızı hızlıca şekillendirmenizi sağlıyor. Ürün, göğüs hizasından kısa saçlarda kullanıma uygun. Saç şekillendirme stilinize göre cihazda 3 ayrı hava akış hızı, 3 farklı hassas ısı ayarı ve saç şeklini sabitlemeniz için soğuk hava özelliği bulunuyor. Kutunun içerisinde coanda etkili düzleştirici kurutma başlığı, 30 mm airwrap başlık, 40 mm airwrap başlık, yumuşak düzleştirme fırçası, sert düzleştirme fırçası, yuvarlak hacimlendirme fırçası, saklama çantası ve filtre temizleme fırçası yer alıyor.

3. Amla yağı etkisiyle: L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Amla Yağı Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi

L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Amla Yağı Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi, size 48 saat boyunca belirgin bukleler vadediyor. Formülünde yer alan 6 değerli çiçek özü ve amla yağı ile saçınıza ihtiyaç duyduğu bakımı sağlıyor. Ürün, tek harekette üç farklı etki sunuyor. Saçı yoğun şekilde besliyor, şekil veriyor ve saçların kolay taranmasına yardım ediyor. Şekil vermek için saçlarınız ıslakken taramadan önce yeterli miktardaki ürünü saçlarınıza uygulamanız gerekiyor. Saçları daha fazla beslemek ve kontrol altına almak için kuru saça da uygulanabiliyor.

4. İnce telli ve kabaran saçlara özel: John Frieda Ağırlaştırmayan Şekillendirici Saç Bakım Kremi

Sırada kalitesiyle öne çıkan John Frieda Ağırlaştırmayan Şekillendirici Saç Bakım Kremi var. Ürün, elektriklenen ve kabaran ince telli saçların gün içinde hacmini korumasına yardımcı oluyor. Hafif formülü sayesinde saçları ağırlaştırmadan şekillendiriyor. Bakım kremi, saçlara ısı uygulamadan önce kullanılabiliyor. 220 dereceye kadar ısıya karşı koruma sağlıyor. İpeksi ve pürüzsüz görünüm için şekillendirmeden önce ıslak veya kuru saça uygulanıyor. Kremden 1 pompa alıp saç boylarına eşit şekilde dağıttıktan sonra şekillendirmek gerekiyor. Daha etkili sonuç için serinin şampuan ve saç kremiyle kullanabilirsiniz.

Jhon Frieda markasının şampuanına buradanulaşabilirsiniz.

5. Keratin ve badem yağı etkisiyle saçlarınız yıpranmadan düzleşsin! Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici S8540

Saçlarınızı düzleştirmekten bir türlü vazgeçemiyor ancak yıpranmalardan şikâyet ediyorsanız sizin için harika bir önerimiz var! Remington Keratin Protect Saç Düzleştirici S8540, seramik plakasında bulunan keratin ve badem yağı sayesinde saçlarınıza şekil verirken güçlü, canlı ve sağlıklı görünüm elde etmenizi sağlıyor. 150 ve 230 derece arasında değişen 9 farklı ısı seçeneğinden saçınıza en uygununu seçmenize olanak tanıyor. Pro+ ayarı ise saç hasarlarına dikkat edenler için saçlara zarar vermeden 185 derece ısıda şekillendirme imkânı sunuyor. Yenilikçi düzleştiriciyi kullanarak bakımlı ve gösterişli saçlar elde elde etmek artık çok kolay!

6. Ocean silk teknolojisiyle: Sachajuan Styling Saç Şekillendirici Krem

En iyi saç şekillendirici ürünler arasında yer alan Sachajuan Styling Saç Şekillendirici Krem, ocean silk teknolojisi sayesinde hem düz hem kıvırcık saçları şekillendiriyor. Saçlara ipeksi bir yumuşaklık veriyor. Doğal görünümlü bukleler istiyorsanız saçınıza uygulayıp istediğiniz gibi şekillendirmeniz yeterli oluyor. Düz ve parlak bir görünüm için ürünü saçınıza uyguladıktan sonra fön çekmeniz mümkün. Nemli ya da kuru saça uygulanabilen ürün, saçı nemlendirirken ısıdan da koruyor. Kullanıcılar tarafından çok sevilen saç kremi, kalitesi ve yüksek etkisiyle ön plana çıkıyor.

7. Şekillendirme ve koruma etkili: Schwarzkopf Osis+ Dust It Saç Hacimlendirici Mat Pudra

Schwarzkopf Osis+ Dust It Saç Hacimlendirici Mat Pudra; yumuşak ve mat bitişli, pudra formunda saçı şekillendiren bir ürün. Saçı şekillendirirken uzun süre boyunca koruma sağlıyor. Çok yönlü kontrolü sayesinde pudrayı saçınıza ne kadar çok uygularsanız tutma gücü de o kadar artıyor. Hacimli, doğal ve güçlü saçlar için kuru saçınızın diplerine uygulayıp krem kıvamına gelinceye kadar ellerinizle ovuşturmanız gerekiyor. Ardından saçlarınızı istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Güçlü saçlar için başınızı aşağıya eğip ürünü tuzluktan döker gibi uygulayıp saç diplerine iyice yaymanız yeterli oluyor. Nemli saça uygulandığındaysa daha güçlü ve mat görünüm elde ediliyor.

8. Doğal dalgalar: Toni & Guy Deniz Suyu Etkili Saç Spreyi

Denizden çıktığınızda saçlarınızda oluşan dalgaları çok seviyorsanız sıradaki ürüne âşık olacaksınız! Toni & Guy Deniz Suyu Etkili Saç Spreyi, her saç tipi için kullanılabiliyor. Hafif bir tutuş sağlayan şekillendirici ürün; saçlarda denizden yeni çıkmış gibi belirgin, dalgalı ve doğal görünüm yaratıyor. Uygulamak için nemli ya da kuru saçlarınıza eşit şekilde sıkıp ellerinizle şekil vermeniz gerekiyor. İsterseniz kurutma makinesinin vigo ucuyla da şekil vererek dalgaları belirgin hâle getirmeniz mümkün. Ürünün muhteşem kokusunun sizi sımsıcak sahil kumsallarında gibi hissettireceğinden hiç şüpheniz olmasın.

9. Çok yönlü bakım için: L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Bakımlı, parlak ve şekilli saçlar için L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem'e mutlaka şans vermelisiniz. Ürün, 6 değerli çiçek özü yağıyla saçlarınıza ipeksi yumuşaklık ve göz alıcı parlaklık katıyor. Saçları hem kökten uca besliyor hem ipeksi yumuşaklık vererek canlı bir görünüm kazandırıyor. Kullanmak için ıslak veya kuru saçınızın boy ve uçlarına uygulamanız gerekiyor. Kurutmadan önce uyguladığınızda ise 230 derece ısıya kadar koruma sağlıyor. Kusursuz şekillendirme için son dokunuş olarak da tercih edilebiliyor. Üstelik ürünün muhteşem çiçek kokusu, sizi âdeta çiçek bahçesinde gibi hissettiriyor.

10. Sıcak ve soğuk hava etkili: Babyliss AS773E Hydro Fusion Sıcak Hava Fırçası

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BaByliss AS773E Hydro Fusion Sıcak Hava Fırçası, kuafördeki pürüzsüz ve parlak blow-dry görünümünü evde kısa sürede elde etmenizi sağlıyor. Ürünün gelişmiş plazma teknolojisi hem pozitif hem negatif yüklü iki iyon kaynak kullanıyor. Bu mükemmel denge sayesinde saçınıza ideal miktarda nem gelerek elektriklenme sorununu ortadan kaldırıyor. 500 mm çift yöne dönebilen hydro-fusion seramik döner fırçası, yumuşak ve esnek kıllardan oluşuyor. Sıcak hava özelliğiyle saçınıza mükemmel fön çeken ürün, soğuk hava fonksiyonu sayesinde saçın şeklini sabitleyerek kalıcı olmasını sağlıyor.