En narsist burçlar belli oldu! Aman dikkat kendilerinden başka kimseyi beğenmiyorlar

Narsist özsever demektir. Bu terim öz-önemini abartan insanlar için kullanılmaktadır. Astrolojiye göre bazı burçlar narsist yoğun özgüven ve kendilerine besledikleri çarpıtılmış hayranlık ile ön plana çıkıyor. En narsist burçlar belli oldu.

DÜNYA'NIN KENDİ ETRAFLARINDA DÖNDÜĞÜNÜ ZANNEDERLER

Güneş tarafından yönetilen Aslanlar özgüveni ile dikkat çeken insanlardır. Onlar, her ne kadar karşısındaki kişiye ve partnerklerine güven verir. Fakat yaralı bir egosu olan ya da derin güvensizlik nedeniyle iç sıkıntı yaşlayan Aslan burçları hayatlarındaki hiçbir şeyi dengeleyemez.

Narsist tavırlar sergileyen Aslan burcu insanına en iyi örnek teknoloji milyarderi Larry Ellison'dır. Ellison yaptığı bir açıklamada “Tanrı ile Larry arasındaki fark, Tanrı’nın Larry olduğuna inanmamasıdır” ifadesini kullanmıştır.

KOLAY PES EDENİ HOŞ KARŞILAMAZLAR

Hem mükemmelliğe hem de başarı ve istikrarlı yükselişe önem veren burçlardan biri de Oğlak'tır. Onlar başarının kolay olmadığını bilirler fakat hedeflerinden kolayca vazgeçen ya da kendini bırakan kişilere hiç hoş bakmazlar.

Benmerkezci oğlak burcuna dair en iyi örnek Richard Nixon ve Tiger Woods'tır. “Roaring Back: The Fall and Rise of Tiger Woods” biyografisinde çapkın golf efsanesi hakkında, “Patolojik bir narsist. Tüm insan ilişkileri işlemseldi. Hedeflerine ulaşmasına yardım edemezsen, sana ihtiyacı olmazdı. Yanından geçer giderdi.” ifadeleri yer almaktadır.

KENDİLERİNİ DİĞERLERİNDEN ÜSTÜN GÖRÜRLER

Kovalar ise kendilerinden daha fazlasına ihtiyacı olan kişileri eksik görür ve ti'ye alırlar. Kova burcu insanı zamanla duyguan uzaklaşabilir. Bu kişiler daha çok empati kurmalıdır.

Kendi çıkarlarını ve yücelmesini Amerikan halkınınkinden ayırmaya çalışan eski başkan Franklin D. Roosevelt, kendisine “Özel Kişi” unvanını takan Portekiz futbol menajeri José Mourinho ve Instagram influencer’ı Draya Michelle, bu noktayı kanıtlıyor:

“Ben bir Kova burcuyum. Evet, üstün olduğumuza inanıyorum.”