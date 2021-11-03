Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Dantel; elbise, bluz, büstiyer gibi kıyafetlere çok yakışan bir detay. Özel günleriniz için kıyafet arayışındaysanız dantel elbiseleri tercih etmenizi öneririz. Dantel elbise ile çok şık olacağınız gibi asaletinizden de ödün vermeyeceksiniz. Dantel elbise modeli tam olarak sizin tarzınızı yansıtıyorsa sizin için hazırladığımız elbise listesine göz atabilirsiniz. Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için dantel elbise önerileri geliyor!

1. Hem siyahın hem de dantelin asaletini bir araya getirdik!

Dantel elbise doğru seçildiğinde ve kombinlendiğinde özel gecelerde şıklığınızı göklere çıkaran bir model. Biz de ilk olarak yarım kollu mini bir dantel elbiseyle geldik. John Zack Yuvarlak Tırtıklı Dantel Elbise, vücudunuzu tamamen saran bir model. Yaka bölümüne geldiğimizde ise hakim yakanın v şeklinde göğüs hizasına inmesiyle oluşturduğu minik göğüs dekoltesini görüyoruz. Elbisenin etek ucu, kolları ve omuz bölümü transparan bir dantelden oluştuğu için sizi oldukça şık gösterecek.

Özel gecelerde göz kamaştırmak istiyorsanız bu muhteşem elbiseyi incelemek için tıklayın!

2. Ama dantel en çok beyaza yakışmıyor mu? Kuğu gibi...

Dantel elbisenin beyazla buluşunca ortaya çıkardığı naif görünüme bayılıyoruz. Bu konuda hemfikir miyiz? Siz de böyle düşünüyorsanız sıradaki elbise modelini çok beğeneceksiniz. Trendyolmilla Ekru Fırfır Detaylı Dantel Elbise, diz üstüne kadar düz bir formda iniyor. Etek kısımlarındaki üç katlı fırfır detayı, elbiseyi olduğundan daha şık bir hale getiriyor. Benzer şekilde omuzlardan bel hizasına doğru şerit fırfırlar iniyor. Bu tatlı elbiseyi bantlı topuklu ayakkabı ile kombinlemenizi öneriyoruz.

Uzun kollarına ve yaka detayına da bayılacağınız Trendyolmilla Ekru Fırfır Detaylı Dantel Elbise'yi sepetinize buradan ekleyebilirsiniz!

3. Şimdi ise üzün kollu dantelli bir elbise ile geldik! Biz buna da bayıldık...

Dantelin tül ile buluşması da ayrı bir güzel oluyor. Apple Cix Dantel Tüllü Elbide de tül ve dantelin benzersiz buluşmasından oluşuyor. Elbisenin astar kısmı straplez ve diz üstünde hizalamıyor. Astarın üzerinden kolları, omuzları ve etek ucu transparan olacak şekilde nokta desenli bir tül uzanıyor. Göğüs bölümündeki dantel detayları, kollarının volanlı olması ise elbiseye sevimli bir görünüm veriyor. Apple Ciz Dantel Tüllü Elbise'yi özel günlerde kullanabileceğiniz gibi şık olmak istediğiniz normal bir günde de giyebilirsiniz.

Apple Cix Dantel Tüllü Elbise'yi buradan inceleyebilir ve sepetinize ekleyebilirsiniz!

4. Özel günlerinizde kullanabileceğiniz tatlış bir model arıyorsanız buyurun!

Şimdi ise tam bir prenses elbisesiyle karşınızdayız. Hem pembe rengi hem de modeli ile Gardenwed Zarif Dantelli Elbise'yi giydiğinizde çizgi filmlerinden çıkmış prenseslere dönüşebilirsiniz. Şaka bir yana hemen modelimizi incelemeye başlayalım. Öncelikle elbise V yakanın oluşturduğu minik bir dekolteye sahip. Kolları ise dirsek hizasına kadar salaş bir formda, transparan olarak geliyor. Elbisemizin etekleri ise dolgun pilelerden oluşarak sevimli bir görünüm sağlıyor.

Severek kullanacağınız ve içinde kendinizi prenses gibi hissedeceğiniz Gardenwed Zarif Dantelli Elbise'yi incelemek ve hemen sepetinize eklemek için tıklayın!

5. Dantel elbisenin boğazlısı da ayrı bir cool durmuyor mu?

Siyahın asil görünümünü hiç bir renk tutturamıyor desek abartı olmaz. Üstelik siyah dantel boğazlı bir kalem elbise ile bir araya geldiyse üstüne diyecek yok. Trendyolmilla Siyah Dantel Elbise, hem çok zarif hem de sizi çok şık gösterecek bir elbise. Trendyolmilla Siyah Dantel Elbise straplez bir astarın üzerine uzun kollu dantelden oluşuyor. Etek uçlarında fırfır detayları bulunan Trendyolmilla Siyah Dantel Elbise'yi bordo rengi veya nude tonlardan oluşan bir stiletto ile kombinleyebilirsiniz.

Şıklığınızla sizi ön plana çıkaracak Trendyolmilla Siyah Dantel Elbise'yi buradan sepetinize atabilirsiniz!

6. Bu elbise modelini nikah elbiseniz bile yapabilirsiniz!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Dantel dantel olalı böyle bir elbise ile bir araya gelmedi! DST Fashion Uzun Beyaz Dantel Elbise şal deseni bir dantelden oluşuyor. Örme kumaş olduğu için esnek ve rahat bir kullanıma sahip. DST Fashion Uzun Beyaz Dantel Elbise'nin iç astarı omuzlardan başlıyor ve dizlerin üzerinde bitiyor. Elbisenin danteli ise uzun kollu ve diz hizasının hemen altına konumlanıyor. Vücudu saran bir model olduğu için uzun olması elbiseyi daha da şık gösteriyor. DST Fashion Uzun Beyaz Dantel Elbise'yi öze günlerinizde hatta nikahınızda bile tercih edebilirsiniz.

Bayılarak kullanacağınız DST Fashion Uzun beyaz Kadın Dantel Elbise'yi incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Askılı olmazsa olmazımız! Hele ki dantel ile birleşiyorsa...

Kokteyle, baloya, düğüne veya partiye... Nerede isterseniz giyebileceğiniz, şıklığınızla sizi ortamın en güzel kadını yapacak bir elbise modeli var sırada. Straplez model göğüs detayı olan Hellery Şık Dantelli Kadın Elbisesi, aynı zamanda güpürden oluşan askılara sahip. Vücudunuzu tamamen saran elbise bele oturarak gün boyu rahat etmenize yardım ediyor. Arkadan fermuarlı olması da elbiseyi kullanırken ekstra kolaylık sunuyor. Hellery Şık Dantelli Kadın Elbisesi'ni stiletto ve bantlı ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.

Özel günlerinizin kurtarıcı kıyafeti olmaya hazırlanan Hellery Şık Dantelli Kadın Elbisesi'ni buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz!

8. Bordonun şıklığını dantel ile birleştirdik ve harika bir özel gün elbisesi ortaya çıkardık!

Listemizin sonuna doğru yaklaşırken giydiğinizde çok seveceğiniz biraz daha farklı modelde bir elbise ile karşınızdayız. Öncelikle Trendyolmilla Bordo Dantel Elbise'nin iç astarından bahsetmek istiyoruz. Elbisenin iç kısmı büstiyer ve mini boy eteğin birleşiminden oluşuyor. Elbisenin üzerine boyundan diz altına kadar uzanan bir dantel detayı geliyor. Elbisenin etek ucu, göbeği ve boyun bölümü ise transparan bir modele sahip. Aynı zamanda boyun bandı bulunan elbisemiz boro rengiyle son derece göz alıcı görünüyor.

Asil bir görünüme kavuşmak istiyorsanız Trendyolmilla Bordo Dantel Elbise'yi incelemek için tıklayın!

9. Kalem elbise hayranlarına müjdemiz var! Tek kollu dantel detaylı kalem elbise...

Şimdi ise her yeri dantel olmayan ancak dantel detaylarıyla birleştiği için çok şık görünen bir elbise modelimiz var: Trendyolmilla Bej Dantel Detaylı Elbise. Tek omuz formunda tasarlanan Trendyolmilla Bej Dantel Detaylı Elbise, diz altına kadar uzanıyor. Kalem elbise olduğu için vücudunuzu ön plana çıkarıyor. Elbisenin tek göğüs kısmında ve göbek hizasından etek ucuna kadar uzanan bölümünde dantel detayı bulunuyor. Elbiseyi geriye doğru taranmış açık saçlarınızla ve bantlı topuklularınızla kombinleyebilirsiniz.

Özel gününüzde sade ve şık görünmek istiyorsanız Trendyolmilla Bej Dantel Detaylı Elbise'yi buraya tıklayarak inceleyebilir ve hızlıca sepetinize ekleyebilirsiniz!

10. Omuz detayı ve danteli ile tam bir vintage kokteyl elbisesi!



İşte listenin sonuna geldik! Son olarak size harika bir balo elbisesi önereceğiz. La Orchid Diz Boyu Şık Kadın Yaz Elbisesi, kayık yaka ve yarım kol bir modele sahip. Elbisenin bel üstü dantellerle detaylandırılmış, belden aşağısı ise özel Rayonder kumaş ile bütünleşmiş. Elbisenin dantel kısmı ise çiçek desenlerinden oluşuyor. Vintage elbisesi olma özelliğini başarıyla taşıyan La Orchid Diz Boyu Şık Kadın Yaz Elbisesi'ni balo, kokteyl, parti, kır düğünü gibi özel yerlerde kullanabilirsiniz.

La Orchid Diz Boyu Şık Kadın Yaz Elbisesi'ni incelemek için tıklayın!

