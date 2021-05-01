HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Endişelendiren görüntü! Büyükada'yı 'deniz salyası' sardı

Endişelendiren görüntü! Büyükada'yı 'deniz salyası' sardı

01.05.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı. Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.

Endişelendiren görüntü! Büyükada'yı 'deniz salyası' sardı

Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.

Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, "Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.

16e712d136c38530c62e2f2b7e2639ec

"KOKUDAN DURAMIYORUM"

Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de "Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

dfc5f3d2ea7c0460fa8e88f030d1ee01

"FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, "Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın, tepkilerin ardından özür dilediDemet Akalın, tepkilerin ardından özür diledi
Soylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladıSoylu, izin belgesi alanların sayısını açıkladı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

'Sabri Abi' baskını! Yakalandılar

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Tam açılma olacak mı? Bakan Koca açıkladı

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Bu sefer dozunu kaçırdı! Türklere hakaret etti

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Aracının içinde çıplak ve sızmış halde bulundu! "Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum"

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

Yine Hindistan, yine yürek burkan bir an! ''Onu alırsanız...''

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.