Endometriozis ile yaşamanın yıkıcı gerçekliği ve acı veren fotoğrafları

Her on kadından birini etkileyen endometriozis, rahim iç dokusunun normal yeri dışında, farklı organlarda yerleşmesi ile ortaya çıkıyor. İyi huylu fakat ağrılı bir hastalık olarak tanımlanıyor. Nedenleri tam olarak bilinmemesine rağmen östrojen hormonuna bağlı bir sorun olduğu için üreme çağındaki kadınlarda daha sık görülüyor. Ancak bu problem her ne kadar iyi huylu olsa da kadınların yaşam kalitesini oldukça düşürüyor.

Şiddetli karın ve kasık ağrıları, adetlerde şiddetli sancı, bu nedenlerle işe gidememe, konsantrasyon bozuklukları, depresyon, yorgunluk, uykusuzluk, yoğun ağrı kesici kullanımı, ilişki esnasında ağrı nedeniyle cinsel yaşantıda ortaya çıkan problemler hasta için sıkıntı yaratan sorunlar arasında yer alıyor.

ABD'de de yaşayan Georgie Wileman da endometriozis sorunuyla mücadele eden bir kadın. Hastalığı nedeniyle acı çeken ve dört ameliyat geçiren Wileman, hastalığının bıraktığı etkilerin fotoğraflarını çekiyor.

Georgie hastalığının birçok insan tarafından anlaşılmadığını söyleyerek şöyle konuşuyor: 'İnsanlar bu hastalığı regl dönemiyle karıştırıyor. Vücudumda yaralar, morfinin bıraktığı etkiler regl dönemiyle kıyaslanamaz. Sanki bir şey beni içeriden canlı canlı yiyordu. Dünyada birçok kadın bu hastalıkla mücadele ediyor. Onların sesi olmak istiyorum. Ve hastalığın yeterince araştılmadığını düşünüyorum. Sadece daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmek istiyoruz.'

Georgie sadece fotoğraflarını değil, aynı zamanda diğer endometriozis hastalarının fotoğraflarını da paylaşıyor. 31 yaşındaki kadın fotoğraflarını This Is Endometriozis adı verdiği bir fotoğraf projesinde birleştirerek daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istiyor.