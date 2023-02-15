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  4. Enkaz altından çıkarılan küçük Muhammed tuttuğu takım sorulunca kızdı! "Sohbet etmenin sırası mı şimdi?"

Enkaz altından çıkarılan küçük Muhammed tuttuğu takım sorulunca kızdı! "Sohbet etmenin sırası mı şimdi?"

15.02.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkaz altında saatlerce, günlerce kalan vatandaşlar anlaşılması güç zorluklar ve duygular yaşıyor. Arama-kurtarma ekipleri ise enkaz altından bir vatandaşı sağ çıkarırken coşku yaşıyor. Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarılan küçük Muhammed'in tuttuğu takımı soran ekiplere çok soru sormamalarını söyleyerek verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Enkaz altından çıkarılan küçük Muhammed tuttuğu takım sorulunca kızdı! "Sohbet etmenin sırası mı şimdi?"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 10. gününde de enkaz altından sağ kurtarılan vatandaşların haberleri gelmeye devam ediyor. Kentte yerle bir olan 320 daireli Ebrar Sitesinin enkazından kurtarılan 42 depremzededen kurtarılanlardan biri olan küçük Muhammed ile ekipler arasındaki diyalog dikkat çekti.

TUTTUĞU TAKIM SORULDU... "SOHBET ETMENİN SIRASI MI?"

Kurtarma ekibinin enkazdan çıkardığı bir çocukla muhabbeti de kameraya yansıdı. TRT Haber'de yer alan habere göre; hangi takımı tuttuğu sorulan minik Muhammed, "Ya Galatasaray... Çok sormayın soru. İlk defa enkaz altında kaldım zaten. Sohbet etmenin sırası mı?" yanıtını verdi.

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