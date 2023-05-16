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Erdoğan'dan 28 Mayıs için yeni mesajlar! "Sandığın rengi belli oldu, çalışmaya başladık"

16.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tura kalan ve 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yeni mesajlar verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Erdoğan deprem bölgesine vurgu yaparken ayrıca "28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık" dedi.

Erdoğan'dan 28 Mayıs için yeni mesajlar! "Sandığın rengi belli oldu, çalışmaya başladık"

28 Mayıs'ta Türkiye yeniden sandık başına gidecek, oy pusulasında bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yer alacak. Erdoğan 28 Mayıs'ı işaret edip 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna değindi ve 2. turla ilgili mesajlar verdi.

"14 MAYIS BAŞARIMIZI DAHA BÜYÜK ZAFERLE TAÇLANDIRMA VAKTİ"

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, ülkemizin en kritik seçimlerinin ilk sınavını Cumhur İttifakı olarak hamdolsun alnımızın akıyla verdik. Kışkırtmalara gelmeden, baskılara aldırmadan, yılgınlığa kapılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden canla başla mücadele ettik. Her birinize emekleriniz, gayretleriniz, fedakârlıklarınız için teşekkür ediyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için binlerce kez hamdediyorum. Şimdi 14 Mayıs’ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti… Seçimlerin ikinci turu 27 Mayıs darbesinin 63’üncü yıl dönümünden bir gün sonra, 28 Mayıs tarihinde yapılacak.

"DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZ YARALARIN SARILMASINI BEKLİYOR"

Bizler siyasetinin merkezine millî iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir ittifakız. Şimdiye kadar bizlere sahip çıkmış, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okumuş milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödeyebiliriz. Türkiye bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor, milletimiz bizden kendisini hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Depremzede kardeşlerimiz bizden bir an önce yaralarının sarılmasını bekliyor.

"SANDIĞIN RENGİ BELLİ OLDU"

28 Mayıs seçimi için çalışmaya sandığın renginin belli olmasıyla birlikte zaten başladık. İnşallah önümüzdeki günleri de en güzel, en verimli şekilde değerlendireceğiz. Allah’ın izniyle 28 Mayıs’ı Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi haline getireceğiz. Sizlere güveniyorum.

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seçim Recep Tayyip Erdoğan

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