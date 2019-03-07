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Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de düzenlenen mitingde, "Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Aynısını Meral Hanım da yapıyor. Dün utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Sen ne utanmazsın. Şu anda avukatılarımı da görevlendirdim." dedi.

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Yalana sarıldılar. Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki hiç birşey tutmuyor bu yalana başvurdular. Ama aynısı Meral Hanım'da yapıyor. Dün utanmadan sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Sen ne utanmazsın. Utan utan... Şu anda avukatılarımı da görevlendirdim. Benim işim yöneticilerle". ded,.

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