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Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

22.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada başörtüsü teklifi için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu da bu çağrıya sosyal medyadan yanıt verdi. "Kanun teklifini destekle" diyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenerek, "Ne referandumu?" karşılığını verdi.

Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü teklifi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı referandum çağrısına yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada, "Yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü için referandum' çağrısı! &quot;İlk defa bugün açıklıyorum&quot;Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'başörtüsü için referandum' çağrısı! "İlk defa bugün açıklıyorum"


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