Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü teklifi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı referandum çağrısına yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada, "Yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz, ilk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin." ifadelerini kullanmıştı.



