HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan'ın 'çocuk bezi satmaya devam et' sözlerine Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz

Erdoğan'ın 'çocuk bezi satmaya devam et' sözlerine Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz

18.01.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Baykar'a yönelik sözlerinden dolayı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. 'Sen bebek bezi satmaya devam et' sözlerine yanıt veren Babacan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'özür dilemelisiniz' diye seslendi. İşte detaylar...

Erdoğan'ın 'çocuk bezi satmaya devam et' sözlerine Babacan'dan yanıt: Özür dilemelisiniz

Seçime aylar kala siyaset arenasında söylemler sertleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya 'yeter' diyecektir" ifadeleriyle merakla beklenen seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Muhalefete yönelik eleştirilerine de devam eden Erdoğan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı hedef aldı. Babacan, Erdoğan'a yanıtını sosyal medyadan verdi.

erd

BABACAN'A SERT TEPKİ

Erdoğan konuşmasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da sert bir dile eleştirdi. Babacan Baykar'a yönelik sözlerini eleştiren Erdoğan, "Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Bu ahlaksız çıkmış, ne diyorlar, geldikleri zaman hesabını soracaklarmış, rekabetin oluşması lazımmış. Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı" ifadelerini kullandı.

AA-20230115-29996447-29996442-DEVA_PARTISI_GENEL_BASKANI_BABACAN_DEVA_PARTISI_HAZIR_ETKINLIGINE_KATILDI

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A YANIT: ÖZÜR DİLEMELİSİN

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan'a 'özür dilemesiniz' diyen Babacan şu ifadelere yer verdi;

Sayın Erdoğan, dünyanın imrenerek baktığı milletimizin huzur ve refah içinde olduğu günler için değil milletimizi 28 Şubat’ın aktörleri Perinçek ve Bahçeli'ye mahkum ettiğiniz için özür dilemelisiniz. Adalet için yola çıkmış parti kurucularınızı tek tek tasfiye edip tek güç olma hırsınız için özür dilemelisiniz. Otoriter ittifakınız ile milyonları adaletsizliğe ve yoksulluğa hapsettiğiniz için özür dilemelisiniz. Özrünüzü milletimizin kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz ancak biz kararlıyız: Siyasete ilk adım attığımız günden beri ulaşmak için çabaladığımız özgürlüklerden, ileri demokrasiden, evrensel hukuk değerlerine olan sadakatten, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz.

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

 Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki!

Erdoğan'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert tepki!

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs çıkışına CHP ve İYİ Parti’den ilk yorum!

babab1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkışCHP'li isim 'Duyumlar aldık' deyip açıkladı! EYT için dikkat çeken çıkış
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması! AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!
Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi!Bahçeli tarih verip "Bu işi bitirelim" dedi!
Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.