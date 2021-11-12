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Erdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

12.11.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsrail uyruklu çift N.O. ve M.O ile bir başka şüpheli, "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Erdoğan'ın evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli N.O. ve M.O. ile bir başka şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

CASUSLUKTAN TUTUKLAMA

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan üç şüphelinin tutuklanmalarına karar verildi. (DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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