Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı... İBB Başkanı adaylığı için dikkat çeken isim! Murat Kurum, Süleyman Soylu, Mustafa Varank...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, partilerin uzun süredir çalıştığı aday listeleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Kabine'deki 17 Bakanın milletvekili adayı olacağını duyurdu. "Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, çok konuşulacak 'aday listesi' iddası geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında seçim çalışmalarıyla ilgili detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirten Erdoğan, "Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Tv100 yazarı gazeteci Erdoğan Aktaş da AK Parti içindeki son kulis bilgilerini paylaştı.
Aktaş'ın aktardığı iddialara göre Bakanların aday gösterileceği yerler şöyle;
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İstanbul 3. Bölge 1. sıra
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ankara
Binali Yıldırım: Diyarbakır
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu: Antalya
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Adıyaman
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya
Kamuoyunda en çok merak edilen isimlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise Samsun’dan milletvekili adayı olacağı iddia edildi.
Aktaş'ın aktardığı kulis bilgilerinden en çok dikkat çeken ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.
Kurum'un, İstanbul 1. Bölge, 1. sıradan aday olacağını belirten Aktaş,
"Kurum'un, bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasına da şimdiden kesin gözüyle bakılıyor." diye yazdı.