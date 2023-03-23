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Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı... İBB Başkanı adaylığı için dikkat çeken isim! Murat Kurum, Süleyman Soylu, Mustafa Varank...

23.03.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de aday listesiyle ilgili kulis bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Bakanın milletvekili adayı olacağını duyurmasının ardından "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" sorusunun yanıtının belli olduğu iddia edildi. Aday listesini paylaşan gazeteci Erdoğan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı adaylığı için aklındaki ismin kim olduğunu da yazdı. İşte çok konuşulacak aday listesiyle ilgili tüm detaylar...

Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı... İBB Başkanı adaylığı için dikkat çeken isim! Murat Kurum, Süleyman Soylu, Mustafa Varank...

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere iki ay gibi bir süre kalırken, partilerin uzun süredir çalıştığı aday listeleri de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Kabine'deki 17 Bakanın milletvekili adayı olacağını duyurdu. "Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var" diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "AK Parti'de hangi bakan, hangi ilden aday olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken, çok konuşulacak 'aday listesi' iddası geldi.

ERDOĞAN DUYURDU! 17 BAKAN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında seçim çalışmalarıyla ilgili detayları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"FUAT BEYİ DE ANKARA'DAN ADAY YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirten Erdoğan, "Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak." dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Tv100 yazarı gazeteci Erdoğan Aktaş da AK Parti içindeki son kulis bilgilerini paylaştı.

HANGİ BAKAN HANGİ ŞEHİRDEN ADAY OLACAK?

Aktaş'ın aktardığı iddialara göre Bakanların aday gösterileceği yerler şöyle;

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstanbul 2. Bölge 1. sıra

  • Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İstanbul 3. Bölge 1. sıra

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ankara

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Trabzon 1. sıra

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  • Binali Yıldırım: Diyarbakır

  • Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu: Antalya

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Adıyaman

  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Malatya

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Şanlıurfa ya da başka bir il

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SÜLEYMAN SOYLU, SAMSUN'DAN ADAY OLUYOR

Kamuoyunda en çok merak edilen isimlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ise Samsun’dan milletvekili adayı olacağı iddia edildi.

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AK PARTİ'NİN 'İBB ADAYI' PLANI!

Aktaş'ın aktardığı kulis bilgilerinden en çok dikkat çeken ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Kurum'un, İstanbul 1. Bölge, 1. sıradan aday olacağını belirten Aktaş,
"Kurum'un, bir yıl sonra yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmasına da şimdiden kesin gözüyle bakılıyor." diye yazdı.

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