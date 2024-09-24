'Erdoğan' sorusuna yanıtındaki tercihi dikkat çekti: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkçe cevap

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN 'İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI' MESAJI

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini belirterek, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.

"ULUSLARARASI TOPLUM SESİNİ YÜKSELTMELİ"

İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu, İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.

PEZEŞKİYAN'DAN TÜRKÇE YANIT

Görüşmenin ardından yaşananlar da kameralara yansıdı. Pezeşkiyan ile heyeti çıkışta gazetecileri selamladı. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pezeşkiyan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz nasıldı?" diye sordu. Pezeşkiyan'ın Türkçe yanıt vererek "Sağ ol" demesi dikkat çekti.

TÜRK KÖKENLERİYLE BİLİNİYOR

29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Pezeşkiyan, Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirmesiyle tanınıyor. Seçim sloganlarında "Ben Türk'üm ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan Pezeşkiyan seçim zaferini de "Türk'ün beli eğilmez" şarkısıyla kutlamıştı.