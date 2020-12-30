Eritrosit nedir? Düşüklük ve yüksekliğinin nedenleri nedir?

Halk arasında alyuvarlar olarak bilinen kırmızı kan hücreleri olan eritrositler, akciğerdeki oksijeni hücrelere taşımaktadır. Alyuvarların gerekli değerlerde olması vücut açısından çok önemlidir. Eritrosit nedir, normal değerler kaç olmalıdır, nasıl kontrol altına alınır gibi bir çok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz. Eritrosit Nedir? Eritrositler kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılır. Vücutta karbondioksit ve oksijen taşıyan kan hücreleridir. Yapılarında demir ve hemoglobin bulunur. Eritrositler bazı durumlarda kanda düşük değerdeyken bazı durumlarda ise yüksek değerlere sahip olabilir.Eritrosit ne demek sorusunun cevabı; kan hücresidir. Halk arasında alyuvarlar olarak da bilinmektedir. Eritrosit değeri kan testi sonucunda, kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısıdır. Kanda en çok bulunan hücreler eritrositlerdir. Kemik iliği tarafından üretilmektedir. Akciğerdeki oksijeni hücrelere taşır, hücrelerin üretmiş olduğu karbondioksiti akciğerlere geri taşır. Kana kırmızı rengini vermesini sağlayan şey ise demir mineralidir.

Eritrosit Kaç Olmalıdır? Değer aralığı yaş grubuna ve cinsiyete göre değişiyor olsa da ortalama bir değer aralığı vardır. Normal değer aralığının altında yada üstünde olması sağlık açısından risklidir. Ortalama değer aralığı 3,90-5,50 milyon/mm3 şeklindedir. Normal değer aralığı 3,90 ila 5,50 milyon/mm3

Prematüre bebeklerde 3,90 ila 50 milyon/mm3

1 haftalık bebeklerde 4,00 ila 6,60 milyon/mm3

1 ve 4 hafta arası bebeklerde 3,90 ila 6,20 milyon/mm3

2 ve 3 ay arası bebeklerde 3,00 ila 5,40 milyon/mm3

3 ve 6 ay arası bebeklerde 3,10 ila 5,30 milyon/mm3

7 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda 3,70 ila 5,30 milyon/mm3

6 ve 12 yaş arası çocuklarda 4,00 ila 5,20 milyon/mmH3

13 ve 15 yaş arası çocuklarda 4,10 ila 5,90 milyon/mm3

Yetişkin kadınlarda 4,00 ila 5,20 milyon/mm3

Yetişkin erkeklerde 4,50 ila 5,90 milyon/mm3 Eritrosit Dağılım Genişliği Eritrosit dağılım genişliği RDW olarak adlandırılır. Kırmızı kan hücrelerinin hacim ve büyüklük farkını ölçmek amacıyla kullanılır. Eritrosit dağılım genişliği kan testidir. RDW kan testi tam kan sayım testinin bir parçası olarak belirli hastalıklara tanı konulmasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki değişkenliği ölçen bu test kansızlık, kan hastalığı, diyabet ve akciğer hastalıklarının tanısını koymaya yarar. Eritrosit Düşüklüğü ve Belirtileri Eritrosit değerinin düşüklüğü kanda yeterince hemoglobin bulunmadığının göstergesidir. Eritrosit düşüklüğü kandaki oksijen miktarının azalması anlamına gelir ve oldukça riskli hastalıklara yol açar. Bu durum bazı belirtilerle kendini gösterir. Yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, dikkat dağınıklığı, kalp atış hızında artış, fiziksel aktivite yapamama bazı belirtileridir. Vücudun bazı bölgelerinde sıklıkla rastlanan morluklar da belirtileri arasındadır. Huzursuzluk ve isteksiz olma hali de zaman zaman gözlemlenen belirtileridir.