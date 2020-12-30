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Eritrosit nedir? Düşüklük ve yüksekliğinin nedenleri nedir?

30.12.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Eritrosit nedir? Düşüklük ve yüksekliğinin nedenleri nedir?

Eritrositler vücut için önemli hücrelerdendir. Eritrosit yüksekliği dokulara ve hücrelere yeterince oksijenin gitmediği durumlarda ortaya çıkar. Bunun önüne geçebilmek için vücutta kırmızı kan hücreleri üretilir ve eritrosit yüksek çıkar. Aynı şekilde eritrosit düşüklüğü de bu gibi durumlarda görülebilir.

Halk arasında alyuvarlar olarak bilinen kırmızı kan hücreleri olan eritrositler, akciğerdeki oksijeni hücrelere taşımaktadır. Alyuvarların gerekli değerlerde olması vücut açısından çok önemlidir. Eritrosit nedir, normal değerler kaç olmalıdır, nasıl kontrol altına alınır gibi bir çok sorunun yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

Eritrosit Nedir?

Eritrositler kırmızı kan hücreleri olarak adlandırılır. Vücutta karbondioksit ve oksijen taşıyan kan hücreleridir. Yapılarında demir ve hemoglobin bulunur. Eritrositler bazı durumlarda kanda düşük değerdeyken bazı durumlarda ise yüksek değerlere sahip olabilir.Eritrosit ne demek sorusunun cevabı; kan hücresidir. Halk arasında alyuvarlar olarak da bilinmektedir. Eritrosit değeri kan testi sonucunda, kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin sayısıdır. Kanda en çok bulunan hücreler eritrositlerdir. Kemik iliği tarafından üretilmektedir. Akciğerdeki oksijeni hücrelere taşır, hücrelerin üretmiş olduğu karbondioksiti akciğerlere geri taşır. Kana kırmızı rengini vermesini sağlayan şey ise demir mineralidir.

Eritrosit Kaç Olmalıdır?

Değer aralığı yaş grubuna ve cinsiyete göre değişiyor olsa da ortalama bir değer aralığı vardır. Normal değer aralığının altında yada üstünde olması sağlık açısından risklidir. Ortalama değer aralığı 3,90-5,50 milyon/mm3 şeklindedir.

  • Normal değer aralığı 3,90 ila 5,50 milyon/mm3
  • Prematüre bebeklerde 3,90 ila 50 milyon/mm3
  • 1 haftalık bebeklerde 4,00 ila 6,60 milyon/mm3
  • 1 ve 4 hafta arası bebeklerde 3,90 ila 6,20 milyon/mm3
  • 2 ve 3 ay arası bebeklerde 3,00 ila 5,40 milyon/mm3
  • 3 ve 6 ay arası bebeklerde 3,10 ila 5,30 milyon/mm3
  • 7 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda 3,70 ila 5,30 milyon/mm3
  • 6 ve 12 yaş arası çocuklarda 4,00 ila 5,20 milyon/mmH3
  • 13 ve 15 yaş arası çocuklarda 4,10 ila 5,90 milyon/mm3
  • Yetişkin kadınlarda 4,00 ila 5,20 milyon/mm3
  • Yetişkin erkeklerde 4,50 ila 5,90 milyon/mm3

Eritrosit Dağılım Genişliği

Eritrosit dağılım genişliği RDW olarak adlandırılır. Kırmızı kan hücrelerinin hacim ve büyüklük farkını ölçmek amacıyla kullanılır.

Eritrosit dağılım genişliği kan testidir. RDW kan testi tam kan sayım testinin bir parçası olarak belirli hastalıklara tanı konulmasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin büyüklüğündeki değişkenliği ölçen bu test kansızlık, kan hastalığı, diyabet ve akciğer hastalıklarının tanısını koymaya yarar.

Eritrosit Düşüklüğü ve Belirtileri

Eritrosit değerinin düşüklüğü kanda yeterince hemoglobin bulunmadığının göstergesidir.

Eritrosit düşüklüğü kandaki oksijen miktarının azalması anlamına gelir ve oldukça riskli hastalıklara yol açar. Bu durum bazı belirtilerle kendini gösterir. Yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, dikkat dağınıklığı, kalp atış hızında artış, fiziksel aktivite yapamama bazı belirtileridir. Vücudun bazı bölgelerinde sıklıkla rastlanan morluklar da belirtileri arasındadır. Huzursuzluk ve isteksiz olma hali de zaman zaman gözlemlenen belirtileridir.

Eritrosit düşüklüğü kanda yeteri kadar oksijen ve karbondioksit olmadığı anlamına gelir. Bu durumda ortaya oldukça riskli hastalıklar çıkmaktadır. Bu hastalıklar:

  • Anemi
  • Lösemi
  • Kemik iliği yetmezliği
  • Sağlıksız beslenme
  • Gebelik
  • Tiroid hastalıkları
  • Kemoterapi ilaçları
  • Dış ve iç kanamalar
  • Kemoterapi ilaçları
  • Kas spazmı ve epilepsi tedavilerinde kullanılan hidantoin adlı ilaçlar
  • B12, B6, folik asit, bakır ve demir eksiklikleri
  • Kan transfüzyonu, hemoliz, kan damarlarının yaralanması

Eritrosit Yüksekliği ve Belirtileri

Eritrosit yüksekliği kanda yeterli düzeyin üstünde oksijen bulunduğu anlamına gelir. Bazı belirtilerle kendini gösterir. Avuç içlerinde ve ayak tabanında aşırı düzeyde hassasiyet olması ilk belirtilerdendir.

Eritrosit yüksekliği vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin miktarı ile eşdeğerdir. Vücudun oksijen kaynağı bu hücreler tarafından sağlanır. Fakat bazı durumlarda yükseldiği görülür. Bu durum risk taşır ve çeşitli hastalıklara neden olur. Bu hastalıklar:

  • Fazla sigara tüketimi
  • Yüksek rakımlı alanlarda bulunmak
  • Ağır fiziksel aktivite
  • Hemokonsantrasyon
  • Kalp ve akciğer hastalıklarının hipokalsemiye neden olması
  • Bazı böbrek kanserleri
  • Uyku apnesi
  • Böbrek hastalıkları
  • Pulmoner fibrozis
  • Polistemia vera
  • Gentamisin gibi bazı antibiyotiklerin kullanımı
  • İdrarda Eritrosit
  • İdrarda eritrosit görülmesi çoğunlukla idrara kan karışması anlamına gelir. Tıbbi adı hematuridir. İdrarda kan görmek kişi için korkutucu olabilir fakat çoğu zaman sağlığı tehlikeye atacak bir şey değildir.

İdrarda kan görmek birçok durumda ciddi bir probleme yol açmasa da kimi zaman ciddi bir bozukluğun da habercisidir. İdrarda 0-3 arasında eritrosit bulunması normal değerleridir. Bunun üstündeki değerler hematüri olarak adlandırılır.

İdrarda Eritrosit Yüksekliği ve Düşüklüğü

İdrarda eritrosit değerinin düşüklüğünden ziyade yüksekliği bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar. Bunun da bir çok sebebi vardır. Bunlardan başlıcaları:

  • İdrar yolu iltihabı
  • Böbreklerde enfeksiyon ya da idrar kesesi enfeksiyonu,
  • Böbreklerde ya da mesanede taş bulunması,
  • Mesane ya da böbrek kanseri,
  • Prostat kanseri,
  • Böbrek yaralanması,
  • İdrarda tümör,
  • Belli başlı steroit olmayan bazı ağrı kesiciler,
  • Virüs sebepli iltihaplanma,
  • Aşırı cinsellik,
  • Prostat bezi büyümesi,
  • Adet görmek,
  • Prostat iltihabı

Bu ve bunlar gibi birçok farklı sebeplerden bahsedilir. Fakat kesin sonuç her zaman doktor kontrolünde alınmalıdır. Elde edilen tanı üzerinden tedavi yöntemleri uygulanır. Belirtiler üzerinden doktorunuza başvurabilirsiniz.

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