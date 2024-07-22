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Ersan Şen'e 'Bodrum' örneğiyle yanıt verdi! Fatih Altaylı: Yunanistan iyi ki var da bizim vatandaş tatil yapıyor

22.07.2024 09:04
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Yunan adalarında yemek yiyenleri hedef alan Ersan Şen ses getirdi. Sosyal medyayı ayağa kaldıran Şen'e Fatih Altaylı'dan "Bir ölçüde haklı, bir ölçüde değil" yorumu geldi. Yunan adalarında yemek yenmesinin Yunan ekonomisine katkı sağladığı tespitine katılan Altaylı, "Ersan Şen'in şunu da düşünmesi lazım; Yunanistan iyi ki var ki insanlar da tatil yapabiliyorlar. Bizim vatandaşlar Yunanistan'a gidemiyor olsa buradaki fiyatlar belki daha da artacak" diyerek Bodrum örneği verdi.

Ersan Şen'e 'Bodrum' örneğiyle yanıt verdi! Fatih Altaylı: Yunanistan iyi ki var da bizim vatandaş tatil yapıyor

Ceza hukukçusu ve avukat Prof. Dr. Ersan Şen "Yorgo" ile "Hasan usta" karşılaştırmasıyla gündeme damgasını vurdu. Şen'in hesapları karşılaştırıp Yunan adalarında yemek yiyenlere tepki gösterdiği paylaşımın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı Yunan adalarındaki ucuzluğu vurgulayarak tepki göstermişti. Gazeteci Fatih Altaylı ise "Bodrum'daki en lüks restoranla Yunan adasındaki dandik balıkçıyı karşılaştırmak da aynı şey değil. O ikisi denk değil sonuçta" dedi, Yunanistan'ın daha iyi yönetildiğini çıkarımını dile getirdi.

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ERSAN ŞEN: YUNAN ADALARININ SİLAHLANDIRILMASINA KATKI YAPMA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geniş yankı uyandıran Ersan Şen şu karşılaştırmayla dikkatleri üzerine çekmişti:

"Yorgo'da Adisyon: Cacık+Ahtapot+Greek Salad+Tarama+Kadayıf=Sana CARİ AÇIK olarak dönecek!

Hasan Ustada Hesap: Kuru fasulye+Pilav+Turşu+Kemalpaşa=İSTİHDAM+BÜYÜME+DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bırak, bilmeden reklam yapıp ödediğin adisyonlar sayesinde Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!"

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ALTAYLI: TÜRKİYE'YE GELENLERE DE AYNISI DENSE HOŞUMUZA GİTMEZ

YouTube hesabından Ersan Şen'in açıklamalarını değerlendiren Fatih Altaylı, Yunanistan ve Türkiye'nin ekonomileriyle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken şunları söyledi:

"'Silahlandırmaya katkı sağlıyorsun'dan kastı 'Yunan ekonomisine destek oluyorsun.' Haklı mı? Bir ölçüde haklı, bir ölçüde de haklı değil.
Öyle baktığın zaman da bir sürü Avrupalı veya başka ülkenin vatandaşı da Türkiye'ye geliyor tatile. Mesela onlara da kendi ülkelerinde 'Diktatör Erdoğan'ın ülkesine -bazıları orada öyle bakıyor ya meseleye- gidip para vermeyin' dense hoşuna gider mi kimsenin? Bizim de hoşumuza gitmez.

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"DEMEK Kİ YUNANİSTAN DAHA İYİ YÖNETİLİYOR"

Bu Yunan adası güzellemesi yeni bir şey değil, yıllardan beri var olan bir şey. Çünkü onlar bizden daha ucuz. Bir de şu yanlış mesela; Bodrum'daki en lüks restoranla Yunan adasındaki dandik balıkçıyı karşılaştırmak da aynı şey değil. O ikisi denk değil sonuçta. Ama genel olarak evet daha ucuzlar. Yunanistan daha iyi yönetilen bir ülke demek ki.

Yunanistan ağır bir ekonomik krize girmişti. Battı mattı, beğenmediğin Çipras bedelini de ödeyerek ülkeyi oradan çıkardı. Kendisi seçimi kaybetti ama o ekonomik krizi bir şekilde atlattılar. Ve ülkede ekonomik krize rağmen bir pahalılık cenneti olmamış demek ki, insanlar hala gidebiliyorlar.

"ERSAN ŞEN'İN ŞUNU DA DÜŞÜNMESİ LAZIM"

Ersan Şen'in bunu söylerken bir anlamda da şunu da düşünmesi lazım: Yunanistan iyi ki var ki insanlar da tatil yapabiliyorlar. Bizim vatandaşlar Yunanistan'a gidemiyor olsa buradaki fiyatlar belki daha da artacak.

BODRUM ÖRNEĞİ: DÜKKAN DOLUP TAŞMASA KAHVEYİ 200 LİRA YAPAMAYACAK

Bodrum örneği: Bodrum'a bu sene kimse gitmiyor. Birkaç ultra lüks yer dışında her yer boş. Ne oldu, fiyatlar aşağı gitmeye başladı, oteller, restoranlar fiyatları indiriyorlar. Arz talep dengesi oluşmaya başladı.

Geçen gün senin arkadaşın söylüyordu, kahveyi 200 lira yapmış. Niye yaptın kardeşim, 200 lira kahve mi olur? 'E abi dükkan dolup taşıyor, ne yapayım, ben de fiyat artırıyorum.' Dükkan olup taşmasa fiyat artıramayacak belki. Yani ekonominin kuralı işliyor, fiyatlar da biraz düşsün, ülke de biraz kendine gelsin.

‘Bodrum pahalı değil’ savunması ‘Bodrum pahalı değil’ savunması

"HESAP GELDİĞİNDE PAHALI MI UCUZ MU ARTIK ANLAYAMIYORSUN"

Türkiye'de artık saçma bir durum var. Bir restoranda hesap geldiği zaman pahalı mı ucuz mu artık anlayamıyorsun. En fazla yapabildiğin, ödüyorsun ve bir daha da o restorana belki gitmiyorsun. Başka bir restoran daha mı ucuz, neresi pahalı, neresi ucuz, onu da bilmiyorsun."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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