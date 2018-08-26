Eşek yaşlı kadını hastanelik etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde eşeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kerpiçlik Mahallesi'nde oturan 76 yaşındaki Ayşe Özcan, tarlaya giderken kendisine ait eşek tarafından kulağından ısırıldı.

Yere düşen kadın, eşek tarafından bir daha saldırıya uğradı.

Olay yerinden geçen bir kişi tarafından kurtarılan kadın, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özcan'ın, yapılan ilk müdahalesinde sol kulağının ısırılma sebebiyle kopmak üzere olduğu ve yüzünün çeşitli bölgelerinden yaralandığı tespit edildi.

Kulak burun boğaz doktoru tarafından kulağı dikilen yaşlı kadın, daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

